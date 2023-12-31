«Подводим итоги!»: каким был 2023 год для жителей Тюменской области

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Первый месяц 2023 года начался по-настоящему громко. 8 января жители города проснулись в 3 часа ночи, услышав взрыв. Как выяснилось, на улице Буровиков, 33 начался пожар, в результате которого было полностью разрушено здание автосервиса, также пострадали несколько припаркованных поблизости машин и соседние дома. Причиной взрыва стала разгерметизация газобаллонного оборудования.
Также в середин месяца стало известно, что в Тюмени продают «красивые номера». Проверка УМВД по Тюменской области показала, что 98 таких экземпляров было выдано «по заказу» за 2021 и 2022 годы. Этот выявленный факт поставил под сомнение дальнейшую работу руководителя областной ГИБДД Андрея Миллера, в случае, если бы его причастность к этим фактам подтвердилась. Однако Миллер и по сей день продолжает работу даже после ряда проверок из Москвы.
К конце января в городе было неспокойно, горожан шокировало известие о пропаже 7-летней школьницы. Поисками ребенка занялись сотрудники полиции, волонтеры, добровольцы, в социальных сетях молниеносно были распространены ориентировки. Но закрыть дело удалось за 6 часов — девочку нашли целой и невредимой — первоклассница поссорилась со своей мамой и решила уйти к отцу, который не живет с ними. Придя домой после школы, она собрала свои вещи и поехала к папе. Так как он был на работе, ждать отца ребенку пришлось у соседки, где как раз и обнаружили ее сотрудники полиции.
Этот месяц отличился рядом громких приговоров по резонансным делам. Так в феврале закончили рассмотрение дела бывшего майора СК Павла Шадрина. Еще в ноябре 2021 года он сел пьяным за руль и на улице Федюнинского он насмерть сбил двоих дорожников, убиравших снег — их тела буквально разорвало на части. Суд назначил мужчине наказание в виде 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
А Павла Москвина, экс-сотрудника полиции, который, пристреливая в лесу свой карабин, подстрелил мужчину, искавшего там же закладку, приговорили к 6 месяцам ограничения свободы. Также Москвин должен был выплатить пострадавшему 450 тысяч рублей, хотя тот требовал более 1 млн рублей. Москвин и его адвокат подавали апелляции в вышестоящие суды, но в изменении приговора или пересмотре дела им было отказано.
3 года колонии дали и Кириллу Мартюшеву, которого признали экстремистом из-за «кружочка» в телеграмме.
Также в феврале арестанты тюменского СИЗО № 1 пожаловались, что они находятся в одной камере с каннибалом. С их слов, сам заключённый рассказал, что не в первый раз привлекается к уголовной ответственности за каннибализм.
10-го числа жители Тюменской слободы были шокированы тем, что в местном «Магните» злоумышленник взял в заложники сотрудника магазина и требовал присутствия представителей СМИ. Территорию торговой точки оцепили сотрудники Росгвардии и полиции — заложник был освобожден, а злоумышленник задержан. Позже Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал преступника, которым оказался 34-летний Алексей Газиев, виновным в захвате заложников и грабеже. Ему назначили наказание — 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.
Но этот месяц отличился и добрыми вестями — неравнодушные тюменцы вытащили пса из Туры. Собака попала в полынью в районе ЖК «Правобережный». Горожане звонили в МЧС, но там спасать животное отказались. Очевидцы нашли верёвки и коллективно смогли вытащить собаку на берег.
Этот месяц отличился известием о том, что в Тюмени будет построен межвузовский кампус. В марте Министр науки и высшего образования Валерий Фальков обсудил с губернатором Тюменской области строительство объекта. Как отметил Валерий Фальков, строительство студенческого кампуса позволит привлечь в Тюменскую область иногородних и иностранных студентов, а Александр Моор подчеркнул важность сотрудничества между университетами региона и Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром мирового уровня с привлечением научного потенциала Ямала и Югры.
Также в этом месяце произошло жуткое происшествие - тюменец сорвался с третьего этажа относительно нового дома. Он вышел покурить на балкон дома №7 на улице Обдорской, облокотился на него и рухнул вниз вместе с кирпичной кладкой. Пострадавший выжил, но попал в реанимацию. Чуть позже его перевели в профильное отделение, а позже выписали.
Последний месяц весны отличился непростой пожароопасной обстановкой. С 7 мая ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами. В области было запрещено посещение лесов, за исключением тех случаев, когда необходимо предупредить и потушить лесные и природные пожары. Уже на тот момент в регионе произошло 43 лесных пожара и более 550 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 10 тысяч гектаров.
Также май был богат на громкие приговоры. Так Вячеслав Фисенко приговорили к 20 годам колонии строгого режима за избиение гражданской жены и трехмесячной девочки, которая скончалась в результате его побоев. Преступник ожидал меньшего срока и в зале суда грубо вёл себя с журналистами, откровенно оскорбляя их.
Приговор прозвучал и для Виталия Бережного, который получил пожизненное заключение по делу об убийстве Насти Муравьевой. В январе 2022 года Бережной заявил, что не совершал изнасилования и не причастен к смерти ребёнка, а вину в этом признал под пытками силовиков., но это не повлияло, а исход дела. Сейчас Бережной и его адвокат продолжают бороться за невиновность мужчины.
С началом лета в регионе нормализовалась пожароопасная обстановка. Александр Моор подписал постановление, что с 26 июня в нашем регионе отменят особый противопожарный режим в связи с изменением погодных условий.
В июне ушла из жизни тюменская чиновница, она совершила самоубийство после вынесения приговора по ее делу. В е деле было указано, что женщина работала экономистом-сметчиком в МУП ЖКХ «Успенское» под руководством Андрея Богомолова. С ним она якобы вступила в преступный сговор, в результате которого оформляла договоры с администрацией Переваловского района на оказание услуг ЖКХ. Однако сами работы не выполнялись, а чиновники просто получали за них деньги. Женщина с таким обвинением не согласилась и пояснила, что это месть за её отказ быть информатором. Однако суд ее заявление во внимание не принял, и лишь после самоубийства чиновницы Богомолов признался, что чиновница была не виновна.
В жаркий месяц, когда все уже во всю купались и загорали, на дикий пляж озера Андреевское заехал танк. Гусеничное транспортное средство курсировало среди отдыхающих там горожан. Как выяснилось земля на Андреевском, принадлежит Министерству обороны. Вход гражданским лицам на территорию пляжа был запрещен. Но танками тюменцев оказалось не напугать, уже спустя сутки на пляже вновь расположились отдыхающие.
Также в июле тюменцы отпраздновали 437-летие города. Горожане спели вместе с группой «Любэ» и посмотрели 10-минутный салют на Набережной.
Праздники продолжались и в этом месяце, но на этот раз отмечали 79-летие со дня основания Тюменской области. 14 августа с концертной программой выступила группа «Иванушки International». Послушать известные хиты на площади 400-летия собрались более 47 тысяч человек.
Но также в то время обострилась и ситуация с обмелением Туры, река мелела с катастрофической скоростью. В августе уровень воды в Туре опустился до исторического минимума в -81 сантиметр над нулевой отметкой, но позже и этот рекорд был побит снижением водности до -9 сантиметров.
Месяц запомнился выборами — 10 сентября открылись более 2 тысяч избирательных участков, жители региона выбирают губернатора Тюменской области и депутатов в местные представительные органы, в том числе в Тюменскую городскую Думу, а также депутатов областной думы по двух одномандатным округам. Главным итогом стало переизбрание Александра Моора на должность главы региона — за него проголосовали 78,77% избирателей или 1 миллион 66 тысяч 587 человек.
Также в сентябре стало известно, что руководитель УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец ушел в отставку. Позже стало известно, что его место занял полковник Александр Смирнов, ранее он возглавлявший УМВД по Чукотскому округу.
В 9 по счету месяце группа молодежи прошла по центру города, выкрикивая националистические лозунги. Молодые люди требовали, чтобы мигрантов выдворили из города. Позже участников шествия привлекли к ответственности.
Месяц начался с шокирующего известия — тюменского школьника обвинили в убийстве. Он вез труп отца в багажнике, обвиняют в убийстве. Следователи выяснили, что мужчину застрелил его 14-летний сын на почве семейного конфликта. Семиклассник выстрелил дважды в спящего мужчину из самозарядной винтовки «Сайга». Об убийстве он сообщил своему школьному другу из 11 класса и попросил помочь отвезти тело в лес. Труп юные преступники завернули в ковёр, отнесли в машину и положили в багажник, но по дороге их автомобиль остановили полицейские. Следствие по этому делу еще ведется, школьник находится в СИЗО.
В октябре переизбрали и главу города, которым снова стал Руслан Кухарук. На его кресло также метил заместитель начальника главного управления строительства области Валерий Киселев. Но за кандидатуру Кухарука проголосовали единогласно все 36 депутатов городской думы.
Переизбранный глава города в ноябре сообщал о том, что Тюмень и Екатеринбург могут объединиться в своеобразную агломерацию — такому шагу способствуют современные тренды. По словам Руслана Кухарука, экономическое слияние Свердловской и Тюменской областей будет подкреплено продлением федеральной трассы Москва — Казань — Екатеринбург до Тюмени.
Также в этом месяце губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с ежегодным посланием и подвел итоги жизни региона. Он сообщил о том, что Тюменская область входит в топ-3 нашей страны по инвестиционному климату. В портфеле 530 проектов с общей капитализацией два триллиона рублей.
Яичным кризисом отличался декабрь. В Тюменской области стоимость куриных яиц побила очередной рекорд — цена десятка яиц категории С1 в некоторых магазинах достигла 146-153 рублей.
В последнем месяце года о работе отчитался и Руслан Кухарук. В числе популярных тем стала нехватка общественного транспорта в областной столице. От горожан поступило предложение по развитию в городе трамвайной или троллейбусной сети. Однако глава Тюмени отметил, что это экономически очень затратно, поэтому город развивает автобусные маршруты. Рассказал он и о ценах на яйца, заявив, что администрация города взяла вопрос со стоимостью яиц на мониторинг, однако принимать решение об ограничении цен ведомство не может, так как такие вопросы обсуждаются на федеральном уровне.
Таже в декабре в Тюменской области стояли аномальные морозы, сотни людей в -40 остались без электричества и отопления. В связи с ЧП жители пострадавших от отключений населенных пунктов начали массово записывать видеообращения президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать влияние на местные власти и помочь в решении данной проблемы.