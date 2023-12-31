«Подводим итоги!»: каким был 2023 год для жителей Тюменской области

В июне ушла из жизни тюменская чиновница, она совершила самоубийство после вынесения приговора по ее делу. В е деле было указано, что женщина работала экономистом-сметчиком в МУП ЖКХ «Успенское» под руководством Андрея Богомолова. С ним она якобы вступила в преступный сговор, в результате которого оформляла договоры с администрацией Переваловского района на оказание услуг ЖКХ. Однако сами работы не выполнялись, а чиновники просто получали за них деньги. Женщина с таким обвинением не согласилась и пояснила, что это месть за её отказ быть информатором. Однако суд ее заявление во внимание не принял, и лишь после самоубийства чиновницы Богомолов признался, что чиновница была не виновна.