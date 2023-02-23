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Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 17:55

Updated Сегодня, 17:55

Тюменцы и ОСАГО, теплое и снежное начало весны в Тюмени, празднование 23 февраля

23 февраля 2023, 17:55
Фото: 1MI

Теплое и снежное начало весны в Тюмени, празднование 23 февраля, тюменцы и ОСАГО

Тюменские водители будут отказывать от оформления полисов ОСАГО. Эксперты отмечают резкий рост тарифов на страховку. В 2022 году они подскочили на 26%. В этом году повышение цен может продолжиться.

Тюменские водители отказываются от полисов ОСАГО из-за подорожания.

При этом штраф за отсутствие ОСАГО – 800 рублей. По скидке можно и 400. Поэтому водители будут делать собственный выбор в сторону использования машины без страховки или всё же купить полис.

В Тюмени прогнозируют снежное и теплое начало весны с температурой до - 3 градусов.

В начале марта синоптики прогнозируют в Тюмени снегопады и усиление ветра. По данным Гисметео, к концу февраля в городе будет относительно тепло, температура воздуха днём составит – 4 градуса.

В первой декаде марта температурный фон будет в норме. Похолодание до – 13 градусов возможно ночью 4 марта. В начале месяца погода будет пасмурной, синоптики ожидают до 6 мм осадков. При этом максимальная скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Более 500 мероприятий ко Дню защитника Отечества в Тюменской области.

Сотни различных мероприятий прошло в Тюменской области в честь 23 февраля. Накануне в регионе прошли торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам, концерты.

Состоялись патриочески встречи, встречи с ветеранами боевых действий, концерты, игровые программы и другие мероприятии.

В Тюмени прошли заезды в рамках спецоперации «Лед». Свое мастерство в трековых гонках на льду продемонстрируют лучшие уральские гонщики.

Здесь прошла военно-историческая реконструкция. Тюменцам представили один из фрагментов битвы за Ленинград, будут работать выставки военной техники ТВВИКУ, выставки оружия.

Ко Дню защитника Отечества в Тюменской области пройдет более 500 мероприятий
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