Тюменцы и ОСАГО, теплое и снежное начало весны в Тюмени, празднование 23 февраля

В первой декаде марта температурный фон будет в норме. Похолодание до – 13 градусов возможно ночью 4 марта. В начале месяца погода будет пасмурной, синоптики ожидают до 6 мм осадков. При этом максимальная скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.