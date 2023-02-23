Тюменцы и ОСАГО, теплое и снежное начало весны в Тюмени, празднование 23 февраля

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Тюменские водители отказываются от полисов ОСАГО из-за подорожания.
При этом штраф за отсутствие ОСАГО – 800 рублей. По скидке можно и 400. Поэтому водители будут делать собственный выбор в сторону использования машины без страховки или всё же купить полис.
В Тюмени прогнозируют снежное и теплое начало весны с температурой до - 3 градусов.
В начале марта синоптики прогнозируют в Тюмени снегопады и усиление ветра. По данным Гисметео, к концу февраля в городе будет относительно тепло, температура воздуха днём составит – 4 градуса.
В первой декаде марта температурный фон будет в норме. Похолодание до – 13 градусов возможно ночью 4 марта. В начале месяца погода будет пасмурной, синоптики ожидают до 6 мм осадков. При этом максимальная скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.
Более 500 мероприятий ко Дню защитника Отечества в Тюменской области.
Сотни различных мероприятий прошло в Тюменской области в честь 23 февраля. Накануне в регионе прошли торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам, концерты.
Состоялись патриочески встречи, встречи с ветеранами боевых действий, концерты, игровые программы и другие мероприятии.
В Тюмени прошли заезды в рамках спецоперации «Лед». Свое мастерство в трековых гонках на льду продемонстрируют лучшие уральские гонщики.
Здесь прошла военно-историческая реконструкция. Тюменцам представили один из фрагментов битвы за Ленинград, будут работать выставки военной техники ТВВИКУ, выставки оружия.