В Тюмени суд приговорил Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы. Видео

К 3 годам лишения свободы приговорили Кирилла Мартюшева. Видео

Суд вынес приговор Кириллу Мартюшеву. По данным «Нашего города» его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и крупному штрафу. Скорее всего, он выйдет на свободу через 20 месяцев (почти 1,5 года).