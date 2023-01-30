В Тюмени суд приговорил Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы. Видео

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
«Ну, в принципе я на это и рассчитывал», - отметил Кирилл Мартюшев после объявления приговора по делу.
Он уже 11 месяцев находится под стражей, общий срок заключения будет скорректирован. По данным «Нашего города» адвокат Кирилла Павел Руснаков будет подавать апелляцию.
«Я считаю, что данный приговор необоснованный. Мы не знаем, как суд отнёсся к заключению специалиста, которое было предоставлено стороной защиты. По сложившейся практике по данным преступлениям стандартно давали условную меру осуждения», - сообщил адвокат Кирилла Павел Руснаков.
Сегодня в тюменском суде Кирилл Мартюшев выступил с последним словом. Перед вынесением приговора он поблагодарил родных и правозащитников за поддержку и надеялся на здравый смысл.