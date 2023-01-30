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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

В Тюмени суд приговорил Кирилла Мартюшева к 3 годам лишения свободы. Видео

30 января 2023, 11:53
Фото: nashgorod.ru

К 3 годам лишения свободы приговорили Кирилла Мартюшева. Видео

Суд вынес приговор Кириллу Мартюшеву. По данным «Нашего города» его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и крупному штрафу. Скорее всего, он выйдет на свободу через 20 месяцев (почти 1,5 года).
Видео: 1MI
«Ну, в принципе я на это и рассчитывал», - отметил Кирилл Мартюшев после объявления приговора по делу.

Он уже 11 месяцев находится под стражей, общий срок заключения будет скорректирован. По данным «Нашего города» адвокат Кирилла Павел Руснаков будет подавать апелляцию.

«Я считаю, что данный приговор необоснованный. Мы не знаем, как суд отнёсся к заключению специалиста, которое было предоставлено стороной защиты. По сложившейся практике по данным преступлениям стандартно давали условную меру осуждения», - сообщил адвокат Кирилла Павел Руснаков.

Сегодня в тюменском суде Кирилл Мартюшев выступил с последним словом. Перед вынесением приговора он поблагодарил родных и правозащитников за поддержку и надеялся на здравый смысл.

Кирилл Мартюшев выступил с последним словом в тюменском суде. Видео
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