Тюмень и Екатеринбург могут стать единой агломерацией

Ранее «Наш Город» писал, что постановление о продлении трассы М-12, которую возводят между Москвой и Екатеринбургом, до Тюмени в начале ноября 2023 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Строительство и реконструкцию дороги планируют завершить в 2024 году.