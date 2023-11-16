Тюмень и Екатеринбург могут стать единой агломерацией

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
По его словам, способствовать экономическому слиянию Свердловской и Тюменской областей будет продление федеральной трассы Москва — Казань — Екатеринбург до Тюмени.
«Планомерное движение двух субъектов, двух муниципалитетов навстречу друг другу и те агломерационные процессы, между городами-столицами, давно дали предпосылки, чтобы мы создавали условия для обмена людьми. Я имею ввиду не трудовую миграцию, а именно взаимопроникновение», — отметил Руслан Кухарук.
По его словам, запуск новой трассы «Восток» даст в развитии Тюмени и Екатеринбурга мультипликативный эффект.
Ранее «Наш Город» писал, что постановление о продлении трассы М-12, которую возводят между Москвой и Екатеринбургом, до Тюмени в начале ноября 2023 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Строительство и реконструкцию дороги планируют завершить в 2024 году.