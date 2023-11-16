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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Тюмень и Екатеринбург имеют много общего.

Тюмень и Екатеринбург могут стать единой агломерацией

16 ноября 2023, 07:52
Фото: pixabay
Тюмень и Екатеринбург имеют много общего.

Тюмень и Екатеринбург объединятся в агломерацию

Тюмень и Екатеринбург могут объединиться в своеобразную агломерацию — такому шагу способствуют современные тренды. Данное предположение озвучил на форуме «Города России» глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

По его словам, способствовать экономическому слиянию Свердловской и Тюменской областей будет продление федеральной трассы Москва — Казань — Екатеринбург до Тюмени.

«Планомерное движение двух субъектов, двух муниципалитетов навстречу друг другу и те агломерационные процессы, между городами-столицами, давно дали предпосылки, чтобы мы создавали условия для обмена людьми. Я имею ввиду не трудовую миграцию, а именно взаимопроникновение», — отметил Руслан Кухарук.

По его словам, запуск новой трассы «Восток» даст в развитии Тюмени и Екатеринбурга мультипликативный эффект.

Ранее «Наш Город» писал, что постановление о продлении трассы М-12, которую возводят между Москвой и Екатеринбургом, до Тюмени в начале ноября 2023 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Строительство и реконструкцию дороги планируют завершить в 2024 году.

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#Общество#Экономика#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Свердловская область#Руслан Кухарук#Екатеринбург#Сотрудничество
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