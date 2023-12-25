Слишком занят, чтобы отдыхать: тюменцы определились с целями на январь 2024 года

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Судя по росту спроса на услуги специалистов, готовых браться за работу в январе, тюменцы собираются заняться IT- и бизнес образованием: интерес к этим областям с ноября вырос на 241%.
Также на 104% вырос спрос на обучение в сфере красоты и здоровья. Тюменцы хотят отучиться на мастеров маникюра, массажа и наращивания ресниц.
Кто-то планирует посвятить первые недели января своему ментальному здоровью: спрос на услуги психологов вырос на 119%.
Некоторые люди хотят заняться уборкой в доме после праздников: клининг на январь они заказывают уже сейчас. Спрос на обычную уборку вырос на 10%, на генеральную — на 90%, а на чистку мягкой мебели — на 13%.
Часть тюменцев планирует начать 2024 год с ремонта. Спрос на мастеров на январь вырос в общей сложности на 60%. Люди стали чаще обращаться к мастерам по плиточным работам — на них спрос вырос на 112%, по полам и напольным покрытиям — на 44%, по изоляции — на 24%, по потолкам — на 12%, по штукатурным работам — на 137%.
Ранее «Наш город» рассказал, кому не следует пить на Новый год. Тюменские наркологи рекомендуют отмечать праздник в трезвом состоянии.