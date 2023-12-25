Слишком занят, чтобы отдыхать: тюменцы определились с целями на январь 2024 года

Часть тюменцев планирует начать 2024 год с ремонта. Спрос на мастеров на январь вырос в общей сложности на 60%. Люди стали чаще обращаться к мастерам по плиточным работам — на них спрос вырос на 112%, по полам и напольным покрытиям — на 44%, по изоляции — на 24%, по потолкам — на 12%, по штукатурным работам — на 137%.