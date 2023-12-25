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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Стало известно, чем займутся тюменцы в январе 2024 года

Слишком занят, чтобы отдыхать: тюменцы определились с целями на январь 2024 года

25 декабря 2023, 09:11
Фото: Midjourney

Стало известно, чем займутся тюменцы в январе 2024 года

Последние дни декабря 2023 года — то время, когда пора ставить перед собой цели на следующий год. Аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, чем планируют заняться тюменцы в начале 2024 года.

Судя по росту спроса на услуги специалистов, готовых браться за работу в январе, тюменцы собираются заняться IT- и бизнес образованием: интерес к этим областям с ноября вырос на 241%.

Также на 104% вырос спрос на обучение в сфере красоты и здоровья. Тюменцы хотят отучиться на мастеров маникюра, массажа и наращивания ресниц.

Кто-то планирует посвятить первые недели января своему ментальному здоровью: спрос на услуги психологов вырос на 119%.

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Некоторые люди хотят заняться уборкой в доме после праздников: клининг на январь они заказывают уже сейчас. Спрос на обычную уборку вырос на 10%, на генеральную — на 90%, а на чистку мягкой мебели — на 13%.

Часть тюменцев планирует начать 2024 год с ремонта. Спрос на мастеров на январь вырос в общей сложности на 60%. Люди стали чаще обращаться к мастерам по плиточным работам — на них спрос вырос на 112%, по полам и напольным покрытиям — на 44%, по изоляции — на 24%, по потолкам — на 12%, по штукатурным работам — на 137%.

Ранее «Наш город» рассказал, кому не следует пить на Новый год. Тюменские наркологи рекомендуют отмечать праздник в трезвом состоянии.

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#Общество#Тюменская область#Образование#Ремонт#Новости тюмени#Тюменцы#Уборка#Праздники#Любовь Селезнева
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