На новогодних каникулах тюменцы смогут прокатиться на аттракционе за один рубль

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Аттракцион «Клоун» будет катать тюменцев за один рубль. Такая стоимость будет актуальной с 1 по 15 января.
На сайте уточняется, что продолжительность катания на карусели составляет 3 минуты. Есть ли ограничения по количеству поездок — не сообщается.
Аттракционы будут работать всю зиму, но из-за погодных условий их режим работы может быть изменен.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на Цветном бульваре демонтировали аттракцион «Счастливая карусель». Его отправили на консервацию.