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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Тюменский парк культуры на каникулах запустит аттракцион за один рубль

На новогодних каникулах тюменцы смогут прокатиться на аттракционе за один рубль

25 декабря 2023, 08:26
Фото: 1MI

Тюменский парк культуры на каникулах запустит аттракцион за один рубль

Городской парк культуры и отдыха Тюмени решил порадовать жителей и гостей города необычным подарком. О нем рассказали на странице парка ВКонтакте.

Аттракцион «Клоун» будет катать тюменцев за один рубль. Такая стоимость будет актуальной с 1 по 15 января.

На сайте уточняется, что продолжительность катания на карусели составляет 3 минуты. Есть ли ограничения по количеству поездок — не сообщается.

Аттракционы будут работать всю зиму, но из-за погодных условий их режим работы может быть изменен.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на Цветном бульваре демонтировали аттракцион «Счастливая карусель». Его отправили на консервацию.

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