В Тюмени на новогодних каникулах ударят морозы

В первый день 2024 года температура воздуха составит -20 днем и до -28 в темное время суток. 2 и 3 января немного потеплеет — в светлое время суток столбики термометров покажут -10…-12, в вечерние и ночные часы не опустятся ниже -16…-19. Ожидаются снегопады снег — за двое суток метеорологи прогнозируют выпадение практически половины месячной нормы осадков.