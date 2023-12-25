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Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В Тюмени на новогодних каникулах ударят 33-градусные морозы

В Тюмени на новогодних каникулах ударят морозы

25 декабря 2023, 06:03
Фото: 1MI

В Тюмени на новогодних каникулах ударят 33-градусные морозы

Сразу после Нового года температура воздуха в областной столице опустится до -33. По прогнозам метеорологов, холодать начнет с 1 января — до конца декабря сохранится теплая погода.
Фото: gismeteo

В предновогодний день, 30 декабря, синоптики обещают солнечную погоду и -7…-14. 31 декабря днем ожидаются переменная облачность, осадки в виде снега. Днем столбики термометров покажут -13…-15, к ночи опустятся до -20…-21.

В первый день 2024 года температура воздуха составит -20 днем и до -28 в темное время суток. 2 и 3 января немного потеплеет — в светлое время суток столбики термометров покажут -10…-12, в вечерние и ночные часы не опустятся ниже -16…-19. Ожидаются снегопады снег — за двое суток метеорологи прогнозируют выпадение практически половины месячной нормы осадков.

Фото: gismeteo

4 января, в четверг, в областной столице резко похолодает — если днем температура воздуха составит -17…-19, то ночью столбики термометров покажут -31…-33. 5 января в течение дня ожидается до -28…-33.

Фото: 1MI

В канун праздника Рождества в Тюмень начнет возвращаться тепло — максимальная температура воздуха днем составит -17…-19, ночью -26….-28. 7 января ожидается солнечная погода и -18…-22. 8 января в областную столицу вернется комфортная погода — синоптики обещают до -13…-15 днем и -20…-23 в ночные часы.

В начале второй декады января в городе установятся стабильные -11…-13 в светлое время суток и до -14…-15 в вечерние часы. Такая температура воздуха, по прогнозам метеорологов, сохранится до конца января.

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