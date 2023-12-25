В Тюмени на новогодних каникулах ударят морозы

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В предновогодний день, 30 декабря, синоптики обещают солнечную погоду и -7…-14. 31 декабря днем ожидаются переменная облачность, осадки в виде снега. Днем столбики термометров покажут -13…-15, к ночи опустятся до -20…-21.
В первый день 2024 года температура воздуха составит -20 днем и до -28 в темное время суток. 2 и 3 января немного потеплеет — в светлое время суток столбики термометров покажут -10…-12, в вечерние и ночные часы не опустятся ниже -16…-19. Ожидаются снегопады снег — за двое суток метеорологи прогнозируют выпадение практически половины месячной нормы осадков.
4 января, в четверг, в областной столице резко похолодает — если днем температура воздуха составит -17…-19, то ночью столбики термометров покажут -31…-33. 5 января в течение дня ожидается до -28…-33.
В канун праздника Рождества в Тюмень начнет возвращаться тепло — максимальная температура воздуха днем составит -17…-19, ночью -26….-28. 7 января ожидается солнечная погода и -18…-22. 8 января в областную столицу вернется комфортная погода — синоптики обещают до -13…-15 днем и -20…-23 в ночные часы.
В начале второй декады января в городе установятся стабильные -11…-13 в светлое время суток и до -14…-15 в вечерние часы. Такая температура воздуха, по прогнозам метеорологов, сохранится до конца января.