Для них алкоголь под запретом: проверьте, есть ли вы в списке тех, кому пить нельзя

По словам нарколога, чтобы печальных последствий после «веселого» празднования Нового года не было, лучше от употребления спиртных напитков воздержаться. Тем же кто не намерен отмечать праздник в трезвости, следует помнить о норме. По данным ВОЗ, стандартной «безопасной дозой алкоголя» принято считать 25 мл этанола в сутки для здоровых мужчин и 12 мл для здоровых женщин.