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Published Сегодня, 07:52

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Updated Сегодня, 07:54

Тюменские медики рассказали, кому запрещено пить в Новогоднюю ночь

Для них алкоголь под запретом: проверьте, есть ли вы в списке тех, кому пить нельзя

25 декабря 2023, 07:52
Фото: 1MI

Тюменские медики рассказали, кому запрещено пить в Новогоднюю ночь

Тюменские наркологи рекомендуют жителям Тюмени встречать Новый год трезвыми. Особенно данная рекомендация касается тех, кому категорически пить нельзя. К такой категории относятся люди с хроническими заболеваниями, расстройствами психики, ОРВИ, несовершеннолетние.
Фото: 1MI

По словам заведующей диспансерным отделением Областного наркологического диспансера Оксаны Конищевой, употребление спиртных напитков людьми с хроническими заболеваниями печени, почек, сердца может вызвать обострение болезней. Кроме того, зачастую лекарственные препараты, назначаемые для лечения, с алкогольными напитками несовместимы, поэтому последствия могут быть критичны.

Употребление спиртных напитков следует исключить и лицам, страдающим алкогольной зависимостью.

«Для людей, имеющих проблемы с употреблением спиртных напитков, прием даже небольшой дозы алкоголя может спровоцировать, а зачастую так и происходит, тяжелейший длительный запой. Иногда он начинается в конце декабря с корпоративов и не заканчивает даже 23 февраля. И в лучшем случае такие запои заканчиваются месяцем, проведенном в стационаре больницы. В худшем — смертью человека», — отметила Оксана Конищева.

И пояснила, что погибают люди не от алкогольной зависимости, а от осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, которые вызывает употребление спиртных напитков.

Фото: 1MI
«Как правило, семьи, в которых есть лица, страдающие алкогольной зависимостью, каждый год с ужасом ждут новогодние праздники. Жены, матери приходят к нам и спрашивают — как пережить весь этот ужас. Ведь зачастую лица в состоянии опьянения не отдают отчет в своих действиях — могут сесть за руль автомобиля, связаться с сомнительной компанией, пойти на преступление. А результатам этого всего становятся проблемы с законом», — отметила Конищева.

По словам нарколога, чтобы печальных последствий после «веселого» празднования Нового года не было, лучше от употребления спиртных напитков воздержаться. Тем же кто не намерен отмечать праздник в трезвости, следует помнить о норме. По данным ВОЗ, стандартной «безопасной дозой алкоголя» принято считать 25 мл этанола в сутки для здоровых мужчин и 12 мл для здоровых женщин.

10 граммов чистого этанола (96%) примерно соответствует:

  • 30 мл водки, коньяка, виски, бренди или рома (40% об.);
  • 75 мл крепленого сладкого вина, портвейна или вермута (17-20% об.);
  • 100 мл красного или белого сухого вина, в том числе и шампанского (11-13% об.);
  • 250 мл пива (5% об.).
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