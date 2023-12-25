Для них алкоголь под запретом: проверьте, есть ли вы в списке тех, кому пить нельзя

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
По словам заведующей диспансерным отделением Областного наркологического диспансера Оксаны Конищевой, употребление спиртных напитков людьми с хроническими заболеваниями печени, почек, сердца может вызвать обострение болезней. Кроме того, зачастую лекарственные препараты, назначаемые для лечения, с алкогольными напитками несовместимы, поэтому последствия могут быть критичны.
Употребление спиртных напитков следует исключить и лицам, страдающим алкогольной зависимостью.
«Для людей, имеющих проблемы с употреблением спиртных напитков, прием даже небольшой дозы алкоголя может спровоцировать, а зачастую так и происходит, тяжелейший длительный запой. Иногда он начинается в конце декабря с корпоративов и не заканчивает даже 23 февраля. И в лучшем случае такие запои заканчиваются месяцем, проведенном в стационаре больницы. В худшем — смертью человека», — отметила Оксана Конищева.
И пояснила, что погибают люди не от алкогольной зависимости, а от осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, которые вызывает употребление спиртных напитков.
«Как правило, семьи, в которых есть лица, страдающие алкогольной зависимостью, каждый год с ужасом ждут новогодние праздники. Жены, матери приходят к нам и спрашивают — как пережить весь этот ужас. Ведь зачастую лица в состоянии опьянения не отдают отчет в своих действиях — могут сесть за руль автомобиля, связаться с сомнительной компанией, пойти на преступление. А результатам этого всего становятся проблемы с законом», — отметила Конищева.
По словам нарколога, чтобы печальных последствий после «веселого» празднования Нового года не было, лучше от употребления спиртных напитков воздержаться. Тем же кто не намерен отмечать праздник в трезвости, следует помнить о норме. По данным ВОЗ, стандартной «безопасной дозой алкоголя» принято считать 25 мл этанола в сутки для здоровых мужчин и 12 мл для здоровых женщин.
10 граммов чистого этанола (96%) примерно соответствует: