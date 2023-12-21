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Published Сегодня, 03:02

Modified Сегодня, 03:04

Updated Сегодня, 03:04

В Тюмени в новогоднюю ночь вырастет стоимость поездок в такси

В новогоднюю ночь в Тюмени подскочат цены на такси

21 декабря 2023, 03:02
Фото: 1MI

В Тюмени в новогоднюю ночь вырастет стоимость поездок в такси

Глава Гильдии таксистов Тюменской области Сергей Шеридан рассказал РБК Тюмень, что в новогоднюю ночь стоимость проезда может увеличиться в два раза.

Эксперт отметил, что установка двойного тарифа за работу таксистов в новогоднюю ночь — дело традиционное.

«Исходя из того, что многие таксопарки Тюмени говорят о нехватке водителей, можно предполагать, что в новогоднюю ночь возникнет повышенный спрос на такси из-за дефицита. Будут ли повышать цены на такси в новогоднюю ночь конкретные таксопарки, спрогнозировать сложно. Это будет зависеть от спроса и от политики федеральных агрегаторов», — отметил Шеридан.

Он также подчеркнул, что не все таксопарки будут устанавливать двойной тариф. В зависимости от спроса, рост цены может составить от 30 до 50 процентов.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские таксисты группами ездят на заработки в Екатеринбург. Водители работают там несколько месяцев и возвращаются домой.

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