Автопробеги, танцы и Парад колясок: Тюмень отмечает День города

Напомним, сегодня в связи с празднованием Дня города в областной столице будут работать бесплатно парковки, изменит режим работы общественный транспорт и будет введен запрет на использование электросамокатов в пределах улиц Челюскинцев, Ленина и Ямской, а также правого и левого берегов Туры. Кроме того, сегодня будет перекрыта часть городских автодорог.