Автопробеги, танцы и Парад колясок: Тюмень отмечает День города

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Тюмень сегодня отмечает 437-летие. Празднование Дня рождения города началось с раннего утра. Открыл день спортивный забег «Пять верст» в экопарке Затюменский.
В 9:00 на площадке в районе «Конторы Пароходства» стартует ежегодный турнир WEST SIBERIAN CHAMPIONSHIP.
С 10:00 до 18:00 на площади у городской администрации пройдет программа для детей «Крылатые качели». Запланирована работа более 20 тематических площадок, шоу мыльных пузырей, дискотека, игры и «Парад колясок».
В 10:00 от площади Технопарка стартует ставший уже традиционным Парад красных машин. Колонна ярких авто проедет по всему городу.
В 10:00 на набережной Туры начнется фестиваль «Уличная классика», в рамках которого пройдут выступления черлидеров, футбольный фристайл, баскетбол и т. д.
В 11:00 на площади у Конторы Пароходства состоится фестиваль Кубинского Танца «CHACKA CHACKA»! Самые смелые в жарком танце смогут прочувствовать атмосферу горячих и красочных стран Карибского бассейна!
В Сквере Владислава Крапивина с 12:00 до 17:00 будет проходить Городской фестиваль детского творчества «Хоот векки». Его участников ждут мастерские, игротеки, концерт и встреча с тюменским режиссером Дмитрием Колобовым и его командой, которая снимает анимационный документальный фильм про тюменского писателя Владислава Крапивина.
С 12:00 до 17:00 в Гилевской роще состоится фестиваль колокольного звона. Профессиональные звонари покажут мастер-класс, а желающие смогут позвонить в колокола.
В 12:00 в парке Заречный состоится традиционный Национальный татарский праздник «Сабантуй».
С 12:00 до 21:00 на площади 400-летия Тюмени будет проходить основная программа празднования годовщины Тюмени «Тюмень — это наш дом». Запланированы выставки и мастер-классы, выступления артистов.
В 14:00 начнется праздничная программа «Город вдохновения» в Сквере Комсомольский. Горожан ждут выступления творческих коллективов, а также шоу мыльных пузырей.
В 20:00 на площади 400-летия Тюмени состоится концертное выступление группы «Любэ». Вход на мероприятие бесплатный.
В 22:00 тюменцы смогут полюбоваться праздничным фейерверком. Его можно будет увидеть с любой точки набережной Туры.
Напомним, сегодня в связи с празднованием Дня города в областной столице будут работать бесплатно парковки, изменит режим работы общественный транспорт и будет введен запрет на использование электросамокатов в пределах улиц Челюскинцев, Ленина и Ямской, а также правого и левого берегов Туры. Кроме того, сегодня будет перекрыта часть городских автодорог.