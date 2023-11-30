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Кортеж белых медведей прокатился по улицам Тюмени вечером 30 ноября

Кортеж белых медведей прокатился по улицам Тюмени вечером 30 ноября. ВИДЕО

30 ноября 2023, 17:42
Фото: Информцентр правительства Тюменской области

Кортеж белых медведей прокатился по улицам Тюмени вечером 30 ноября

Предновогоднее настроение сегодня, 30 ноября, подарили тюменцам белые медведи СУЭНКО. Кортеж с семьей арктических топтыжек — Матильдой Потаповной, Умкой, Пломбиром и Топтыжкой, проехал по нескольким улицам города.
Видео: Информцентр правительства Тюменской области

Путь мишки начали из своей берлоги — на Одесской, 14 в 18:00. Конечная остановка — Цветной бульвар. В пятницу, 1 декабря, здесь пройдет первый городской предновогодний праздник. Начало мероприятия — в 18:00. Мишки приглашают к себе в гости детей и взрослых.

Напомним, Матильда Потаповна с медвежатами Умкой, Пломбиром и Топтыжкой приезжают в Тюмень на новогодние праздники уже несколько лет подряд. Полярные светящиеся медведи СУЭНКО настолько полюбились жителям и гостям города, что даже стали главным героями короткометражки.

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