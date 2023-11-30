Кортеж белых медведей прокатился по улицам Тюмени вечером 30 ноября. ВИДЕО

Путь мишки начали из своей берлоги — на Одесской, 14 в 18:00. Конечная остановка — Цветной бульвар. В пятницу, 1 декабря, здесь пройдет первый городской предновогодний праздник. Начало мероприятия — в 18:00. Мишки приглашают к себе в гости детей и взрослых.