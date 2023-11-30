Кортеж белых медведей прокатился по улицам Тюмени вечером 30 ноября. ВИДЕО

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Путь мишки начали из своей берлоги — на Одесской, 14 в 18:00. Конечная остановка — Цветной бульвар. В пятницу, 1 декабря, здесь пройдет первый городской предновогодний праздник. Начало мероприятия — в 18:00. Мишки приглашают к себе в гости детей и взрослых.
Напомним, Матильда Потаповна с медвежатами Умкой, Пломбиром и Топтыжкой приезжают в Тюмень на новогодние праздники уже несколько лет подряд. Полярные светящиеся медведи СУЭНКО настолько полюбились жителям и гостям города, что даже стали главным героями короткометражки.