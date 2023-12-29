В Тюмени шесть человек ограбили друга по переписке

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Один из пришедших ударил молодого человека. Угрожая ножом и пневматическим пистолетом, «гости» забрали из его квартиры два смартфона, робот-пылесос, золотое кольцо, парфюм и другие вещи.
Под давлением грабителей тюменец перевел им на счета более 40 тысяч рублей. В общей сложности, ущерб оценен более чем в 150 тысяч рублей.
Стражи порядка выяснили, что в нападении участвовали шесть человек: пятеро находились в квартире, шестой — ждал в машине.
В ходе обысков у преступников изъяли нож, пистолет и большую часть украденного. Грабители задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пьяный мужчина ограбил магазин смартфонов, похитив деньги из кассы и 30 гаджетов. Перед этим он связал продавца и закрыл его в подсобке.