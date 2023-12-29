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В Тюмени задержали шесть человек за разбойное нападение на молодого человека

В Тюмени шесть человек ограбили друга по переписке

29 декабря 2023, 04:11
Фото: 1MI

В Тюмени задержали шесть человек за разбойное нападение на молодого человека

19-летний тюменец общался с другом в интернете и пригласил в гости. После недолгого общения тет-а-тет, знакомый впустил в квартиру двух мужчин и двух женщин.

Один из пришедших ударил молодого человека. Угрожая ножом и пневматическим пистолетом, «гости» забрали из его квартиры два смартфона, робот-пылесос, золотое кольцо, парфюм и другие вещи.

Под давлением грабителей тюменец перевел им на счета более 40 тысяч рублей. В общей сложности, ущерб оценен более чем в 150 тысяч рублей.

Стражи порядка выяснили, что в нападении участвовали шесть человек: пятеро находились в квартире, шестой — ждал в машине.

В ходе обысков у преступников изъяли нож, пистолет и большую часть украденного. Грабители задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пьяный мужчина ограбил магазин смартфонов, похитив деньги из кассы и 30 гаджетов. Перед этим он связал продавца и закрыл его в подсобке.

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