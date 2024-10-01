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Разбой

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2024
Неудавшийся разбойник. В Тюмени мужчина два раза ограбил магазины в один день. ВИДЕО
1 октября, 13:00
В Тюмени ветераны Чечни устраивали налеты на магазины и МФО
В Тюмени два брата организовали серию разбойных нападений на МФО и магазины.Следователи установили, что в 2014 году обвиняемые провели пять разбойных нападений
21 февраля, 12:33
2023
В Тюмени шесть человек ограбили друга по переписке
19-летний тюменец общался с другом в интернете и пригласил в гости. После недолгого общения тет-а-тет, знакомый впустил в квартиру двух мужчин и двух женщин.
29 декабря 2023, 04:11
Связал продавца и закрыл в подсобке: пьяный тюменец ограбил магазин смартфонов
В июле 2023 года пьяный 36-летний уроженец Тобольска пришел в магазин «Теле2» в Тюмени и воспользовался отсутствием покупателей в своих целях. На следующий же день он пошел грабить другой магазин.
19 декабря 2023, 07:35
Тюменец с ножовкой устроил разбой в магазине
Он украл 30 мобильных телефонов.
4 августа 2023, 06:52
2022
Ранее судимый мужчина напал на пенсионерку и девушку в Тюмени
Сегодня в полицию Тюмени поступило два сообщения о разбоях в течение 60 минут. Через три часа сотрудники МВД задержали мужчину, им оказался ранее судимый тюменец.
14 ноября 2022, 13:55
Тюменка ворвалась в кондитерскую с пистолетом
В магазине на улице Депутатской сотрудников вчера жутко напугали. Женщина зашла в булочную с пистолетом и потребовала деньги из кассы. Преступница не учла одного — ее пистолет был игрушечным.
7 ноября 2022, 07:50

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