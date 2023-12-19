Связал продавца и закрыл в подсобке: пьяный тюменец ограбил магазин смартфонов

Тюменец связал продавца шнуром и ограбил магазин смартфонов

В июле 2023 года пьяный 36-летний уроженец Тобольска пришел в магазин «Теле2» в Тюмени и воспользовался отсутствием покупателей в своих целях. На следующий же день он пошел грабить другой магазин.