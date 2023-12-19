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Тюменец связал продавца шнуром и ограбил магазин смартфонов

Связал продавца и закрыл в подсобке: пьяный тюменец ограбил магазин смартфонов

19 декабря 2023, 07:35
Фото: 1MI

Тюменец связал продавца шнуром и ограбил магазин смартфонов

В июле 2023 года пьяный 36-летний уроженец Тобольска пришел в магазин «Теле2» в Тюмени и воспользовался отсутствием покупателей в своих целях. На следующий же день он пошел грабить другой магазин.

Мужчина приставил к шее продавца фрагмент пилки по металлу и потребовал отдать деньги из кассы и ключи от витрин. После этого грабитель закрыл сотрудника магазина в подсобке, предварительно связав проводом от зарядки.

Чтобы не привлекать лишнего внимания, мужчина надел куртку с логотипом магазина и забрал деньги из кассы и 30 телефонов с витрины. Сумма награбленного составила более 380 тысяч рублей.

Фото: Прокуратура Тюменской области

На следующий день мужчина снова попытался ограбить магазин, но уже «Рябинушку». Спрятав нож в кармане, он готовился напасть на продавца, но передумал, так как в помещение зашел покупатель.

В Прокуратуре Тюменской области сообщили, что на данный момент мужчина заключен под стражу, уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Тюмени. Похищенные гаджеты были возвращены магазину.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени обворовали квартиру миллионера. Похитители вынесли винтажную посуду.

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