Связал продавца и закрыл в подсобке: пьяный тюменец ограбил магазин смартфонов

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Мужчина приставил к шее продавца фрагмент пилки по металлу и потребовал отдать деньги из кассы и ключи от витрин. После этого грабитель закрыл сотрудника магазина в подсобке, предварительно связав проводом от зарядки.
Чтобы не привлекать лишнего внимания, мужчина надел куртку с логотипом магазина и забрал деньги из кассы и 30 телефонов с витрины. Сумма награбленного составила более 380 тысяч рублей.
На следующий день мужчина снова попытался ограбить магазин, но уже «Рябинушку». Спрятав нож в кармане, он готовился напасть на продавца, но передумал, так как в помещение зашел покупатель.
В Прокуратуре Тюменской области сообщили, что на данный момент мужчина заключен под стражу, уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Тюмени. Похищенные гаджеты были возвращены магазину.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени обворовали квартиру миллионера. Похитители вынесли винтажную посуду.