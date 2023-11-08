Бездомный тюменец ограбил и взял в заложники женщину, впустившую его домой

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Стражи порядка задержали бездомного тюменца, привлекавшегося к уголовной ответственности 16 раз. На этот раз его обвиняют в краже, угрозе убийством и незаконном лишении свободы.
В прокуратуре Тюменской области сообщают, что в мае 2023 года мужчина познакомился с потерпевшей в социальных сетях. При встрече он напросился к женщине на временное проживание, на что та согласилась.
Бездомный прожил с тюменкой пять дней. За это время он успел вынести из квартиры норковую шубу и украшения, общая стоимость награбленного составила около 157 тысяч рублей.
На кражах мужчина не остановился. После того, как потерпевшая обнаружила пропажу вещей, тюменец взял ее в заложники и угрожал убийством, демонстрируя ножи и ножницы. В заточении женщина пробыла сутки.
Тюменку спасли прибывшие полицейские, бездомный заключен под стражу. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.
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