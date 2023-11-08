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Бездомный тюменец ограбил и взял в заложники женщину, впустившую его домой

Бездомный тюменец ограбил и взял в заложники женщину, впустившую его домой

8 ноября 2023, 08:09
Фото: Midjourney
Знакомство с бездомным в соцсетях обернулось для тюменки кошмаром: мужчина вынес из ее квартиры драгоценности и шубу. На этом он не остановился и начал угрожать женщине убийством, взяв при этом в заложники.
Сюжет
Суд

Стражи порядка задержали бездомного тюменца, привлекавшегося к уголовной ответственности 16 раз. На этот раз его обвиняют в краже, угрозе убийством и незаконном лишении свободы.

В прокуратуре Тюменской области сообщают, что в мае 2023 года мужчина познакомился с потерпевшей в социальных сетях. При встрече он напросился к женщине на временное проживание, на что та согласилась.

Бездомный прожил с тюменкой пять дней. За это время он успел вынести из квартиры норковую шубу и украшения, общая стоимость награбленного составила около 157 тысяч рублей.

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На кражах мужчина не остановился. После того, как потерпевшая обнаружила пропажу вещей, тюменец взял ее в заложники и угрожал убийством, демонстрируя ножи и ножницы. В заточении женщина пробыла сутки.

Тюменку спасли прибывшие полицейские, бездомный заключен под стражу. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Тюмени.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени военнослужащий избил посетителя кафе до состояния комы. Дебошир нанес пострадавшему множественные удары по голове, у него множество переломов.

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