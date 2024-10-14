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Кражи

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Октябрь
Преступники из ХМАО едут в Тюмень на «заработки»
В Тюменской области увеличивается уровень преступлений, совершенных жителями Ханты-Мансийского автономного округа.
14 октября, 04:42
Сентябрь
Крадут алкоголь, продукты и косметику: тюменцы стали чаще воровать из магазинов
За восемь месяцев этого в регионе было зарегистрировано 1270 магазинных краж. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года было совершено 1212 магазинных краж. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.
29 сентября, 04:06
Июль
Вахтовик украл дорогой смартфон пассажирки самолета до Тюмени
Женщина забыла гаджет в кармане сиденья и вспомнила о нем только в багажном отделении аэропорта. Она вернулась на борт, но телефона на месте уже не было.
15 июля, 05:55
Количество убийств и изнасилований сократилось в Тюменской области
За полгода в регионе было совершено более 11.6 тысячи преступлений. По сравнению с прошлым годом, их количество уменьшилось на 5,7%.
12 июля, 07:08
Таксист больше года обворовывал пьяных пассажиров в Тюмени
Одному из пассажиров мужчина подсыпал в вино сильнодействующее снотворное. Под воздействием препарата потерпевший впал в кому.
9 июля, 06:21
Май
Гулял недолго: в Тюмени поймали сбежавшего заключенного
Тюменец совершил побег из колонии-поселения. Туда он попал в ноябре 2021 года за серию краж.
20 мая, 07:51
Спрос на системы защиты от краж вырос в два раза в Тюмени
В Тюмени владельцы магазинов начали чаще приобретать на системы защиты от краж. Спрос на данное оборудование вырос за год в два раза.
18 мая, 11:58
Апрель
«Ведут себя как ОПГ»: банда подростков терроризирует тюменские ТРЦ
Жители Тюмени сообщает о банде подростков, терроризирующих торговые центры областной столицы. По словам очевидцев, группа из 20-30 человек в возрасте от 13 до 20 лет промышляют в ТРЦ и крадут мелкие товары.
1 апреля, 08:41
Март
Тюменка несколько месяцев обносила квартиру своей подруги, чтобы погасить кредит
Девушка случайно увидела, где ее подруга хранит деньги. Она разоряла ее заначку каждый раз, когда приходила в гости.
28 марта, 07:03
Ваши данные в опасности: как мошенники взламывают соцсети тюменцев?
26 марта, 08:35
Обольстительница из Кургана соблазняла тюменцев и обносила их квартиры
Мошеннице удалось очаровать троих мужчин. Награбленное женщина продавала, а вырученные деньги тратила на алкоголь.
21 марта, 07:41
Январь
Скрыться не удалось: преступница из Тобольска похитила 56 тонн нефти
Женщина признана виновной в краже в особо крупном размере, совершенной организованной группой. Уголовные дела в отношении ее соучастников находятся на рассмотрении.
24 января, 06:14
Сбежал поближе к морю: грабителя из Тюменской области объявили в розыск
Мужчина был осужден за кражу. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
17 января, 05:27
В Тюмени грабитель пытался отобрать у девушки плюшевого медведя
В полицию обратилась работница цветочного магазина. Отвоевать игрушку у тюменки получилось, но грабителю теперь светит реальный срок.
16 января, 04:26
Декабрь 2023
Тюменская пенсионерка лишилась сбережений после оформления кредитки в торговом центре
Пожилая женщина хотела закрыть кредитную карту и обратилась к специалисту. У безработной девушки были свои планы на деньги пенсионерки.
27 декабря 2023, 07:11
Связал продавца и закрыл в подсобке: пьяный тюменец ограбил магазин смартфонов
В июле 2023 года пьяный 36-летний уроженец Тобольска пришел в магазин «Теле2» в Тюмени и воспользовался отсутствием покупателей в своих целях. На следующий же день он пошел грабить другой магазин.
19 декабря 2023, 07:35
Утепляются как могут: из-за морозов тюменцы начали воровать теплые вещи
8 декабря 2023, 08:44
Ноябрь 2023
Громили магазины толпой: в Тюмени задержали банду подростков
Тюменские подростки на протяжении двух недель обворовывали магазин. Теперь им придется ответить за свои поступки.
30 ноября 2023, 08:58
Доверие на миллионы: аферисты выманивают у тюменцев рекордные суммы
За семь дней аферисты обманули 67 человек. Самую большую сумму им отдала жительница Тюмени.
13 ноября 2023, 04:30
Бездомный тюменец ограбил и взял в заложники женщину, впустившую его домой
Знакомство с бездомным в соцсетях обернулось для тюменки кошмаром: мужчина вынес из ее квартиры драгоценности и шубу. На этом он не остановился и начал угрожать женщине убийством, взяв при этом в заложники.
8 ноября 2023, 08:09

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