Крадут алкоголь, продукты и косметику: тюменцы стали чаще воровать из магазинов

За восемь месяцев этого в регионе было зарегистрировано 1270 магазинных краж. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года было совершено 1212 магазинных краж. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.