В Тюмени обворовали квартиру миллионера

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
«Мы привезли посуду в квартиру, где в настоящее время идет ремонт, буквально на днях. Набор посуды я выбирала с большой любовью и душой. И когда приехала в квартиру в очередной раз для проверки, обнаружила, что посуды нет — ее украли. Очень расстроилась и даже поплакала — не из-за денег, а из-за того, что это была редкая, винтажная посуда. Ее я покупала не на Авито, а у коллекционеров. Кто когда-либо собирал винтаж, тот понимает, насколько это потрясающее чувство, когда ты нашел что-то ценное», — сообщила Яна Добровольская в своих социальных сетях.
И добавила, что возможность разобраться с произошедшей ситуацией она предоставит тем, кто ответственен за работы на объекте.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени бизнесмена отправили на 2,5 года в колонию общего режима за мошенничество. Предприниматель заключил договор об аренде земельного участка, принадлежащего государству, и предоставил ложные сведения об арендованной земле в региональное Управление Росреестра, что позволило выкупить участок по кадастровой стоимости. Государству был нанесен ущерб на сумму более 17 миллионов рублей.