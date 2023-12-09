В Тюмени обворовали квартиру миллионера

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени бизнесмена отправили на 2,5 года в колонию общего режима за мошенничество. Предприниматель заключил договор об аренде земельного участка, принадлежащего государству, и предоставил ложные сведения об арендованной земле в региональное Управление Росреестра, что позволило выкупить участок по кадастровой стоимости. Государству был нанесен ущерб на сумму более 17 миллионов рублей.