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В Тюмени из квартиры миллионера украли винтажную посуду

В Тюмени обворовали квартиру миллионера

9 декабря 2023, 08:13
Фото: Авито

В Тюмени из квартиры миллионера украли винтажную посуду

В Тюмени неизвестные обворовали квартиру миллионера Ильи Пискулина и его супруги, Мисс Россия 2016» Яны Добровольской. Похитители оказались ценителями антиквариата и унесли с собой винтажную посуду, которую девушка приобретала у коллекционеров.
«Мы привезли посуду в квартиру, где в настоящее время идет ремонт, буквально на днях. Набор посуды я выбирала с большой любовью и душой. И когда приехала в квартиру в очередной раз для проверки, обнаружила, что посуды нет — ее украли. Очень расстроилась и даже поплакала — не из-за денег, а из-за того, что это была редкая, винтажная посуда. Ее я покупала не на Авито, а у коллекционеров. Кто когда-либо собирал винтаж, тот понимает, насколько это потрясающее чувство, когда ты нашел что-то ценное», — сообщила Яна Добровольская в своих социальных сетях.

И добавила, что возможность разобраться с произошедшей ситуацией она предоставит тем, кто ответственен за работы на объекте.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени бизнесмена отправили на 2,5 года в колонию общего режима за мошенничество. Предприниматель заключил договор об аренде земельного участка, принадлежащего государству, и предоставил ложные сведения об арендованной земле в региональное Управление Росреестра, что позволило выкупить участок по кадастровой стоимости. Государству был нанесен ущерб на сумму более 17 миллионов рублей.

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