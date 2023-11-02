Тюменский бизнесмен украл у государства 17 млн руб и сел на два года

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Подсудимый признан виновным по статье УК РФ о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В период с сентября 2020 по август 2021 года действовал в сговоре с должностными лицами аффилированного юридического лица, сам при этом являясь его руководителем. Он заключил договор об аренде земельного участка, принадлежащего государству.
Участники сговора представили ложные сведения об арендованной земле в региональное Управление Росреестра, что позволило им приобрести участок по кадастровой стоимости. Далее мошенники продали землю гражданам под строительство жилых домов. В итоге Российской Федерации был нанесен ущерб на сумму в более чем 17 млн рублей.
У подсудимого арестовали финансы на сумму более 18 млн рублей. Также суд удовлетворил иск МТУ Росимущества о взыскании с мошенника суммы причиненного ущерба. По приговору суда виновный лишается свободы на 2 года и 6 месяцев, а также обязуется выплатить штраф в размере 500 тыс рублей.
Один из участников сговора был осужден еще в августе 2023 года — его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. На данный момент в суде рассматриваются еще два уголовных дела по этому сговору.
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