nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Тюменский бизнесмен украл у государства 17 млн руб и сел на два года

Тюменский бизнесмен украл у государства 17 млн руб и сел на два года

2 ноября 2023, 10:56
Фото: 1MI
Калининский районный суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя «Агрорент». Его приговорили к нескольким годам колонии общего режима и крупному штрафу. До сих пор рассматриваются еще два дела в отношении участников мошеннического сговора.
Сюжет
Суд

Подсудимый признан виновным по статье УК РФ о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В период с сентября 2020 по август 2021 года действовал в сговоре с должностными лицами аффилированного юридического лица, сам при этом являясь его руководителем. Он заключил договор об аренде земельного участка, принадлежащего государству.

Участники сговора представили ложные сведения об арендованной земле в региональное Управление Росреестра, что позволило им приобрести участок по кадастровой стоимости. Далее мошенники продали землю гражданам под строительство жилых домов. В итоге Российской Федерации был нанесен ущерб на сумму в более чем 17 млн рублей.

Мигранта, обманувшего пенсионеров на миллион рублей, задержали в Тюмени
Узнать подробнее

У подсудимого арестовали финансы на сумму более 18 млн рублей. Также суд удовлетворил иск МТУ Росимущества о взыскании с мошенника суммы причиненного ущерба. По приговору суда виновный лишается свободы на 2 года и 6 месяцев, а также обязуется выплатить штраф в размере 500 тыс рублей.

Один из участников сговора был осужден еще в августе 2023 года — его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. На данный момент в суде рассматриваются еще два уголовных дела по этому сговору.

Житель Тюмени наторговал немаркированным алкоголем на уголовное дело
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что уголовная ответственность может грозить завербованным тюменцам. За небольшое вознаграждение «кураторы» предлагают выполнить преступные задания: поджоги военкоматов, диверсии на линиях электропередачи и на железнодорожных объектах. Как правило, субъектами таких манипуляций являются подростки, которым предложенная сумма кажется существенной. Однако 93% подобных случаев раскрывается.

Читайте также:
В Тобольске задержаны директор и главный инженер «Байкаловского ККП»Аферисты проникают в дома тюменцев, притворяясь сотрудниками водоканалаРиэлтор из Тюмени отправится в колонию за махинации с жильем
#Тюменская область#Суд#Мошенничество#Мошенники#Российская Федерация#Арест#Приговор#Калининский районный суд#Росреестр#УК РФ#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
В Тюмени начался массовый сбор подписей против мигрантов
Сегодня, 07:30
В ГИБДД назвали самые опасные перекрестки в Тюмени
Сегодня, 04:21
В центре Тюмени снесут десятки гаражей ради строительства спортивного центра
Сегодня, 06:04
В Тюмени резко упал уровень воды в Туре
Сегодня, 08:19
Москву и Тюмень соединит федеральная трасса
Сегодня, 08:33
ТюмГУ — активный участник олимпиады «Я — профессионал»
Сегодня, 05:25