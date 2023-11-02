Тюменский бизнесмен украл у государства 17 млн руб и сел на два года

Подсудимый признан виновным по статье УК РФ о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В период с сентября 2020 по август 2021 года действовал в сговоре с должностными лицами аффилированного юридического лица, сам при этом являясь его руководителем. Он заключил договор об аренде земельного участка, принадлежащего государству.