Полицейские спасли заблудившегося в лесу тюменца и сразу задержали его за кражу

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
В полицию обратилась жительница села Малый Карабашок. Она сообщила, что у нее украли два телефона общей стоимостью 13 тысяч рублей.
Следствие установило, что сожитель женщины познакомился с ранее судимым 46-летним уроженцем Ялуторовска и пригласил в гости. Посиделки затянулись до глубокой ночи.
Когда хозяева дома уснули, новоиспеченный приятель взял гаджеты и ушел. Спустя несколько минут женщина проснулась, заметила пропажу телефонов и обратилась в полицию.
Вор пошел к железнодорожному переезду, чтобы уехать домой, но заблудился в лесу. Самостоятельно выбраться у него не получилось, поэтому он позвонил матери и попросил о помощи. Та, в свою очередь, тоже обратилась в полицию.
Стражи порядка созвонились с заблудившимся и объяснили, как включить геолокацию на телефоне, благодаря чему его удалось найти. После этого мужчину доставили в отдел полиции, где он сознался в краже.
В отношении ялуторовчанина возбуждено уголовное дело, ему грозят до двух лет лишения свободы. Похищенные гаджеты возвращены хозяйке.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ограбили квартиру миллионера. Похитители унесли винтажную посуду.