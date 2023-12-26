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Полицейские спасли заблудившегося тюменца и тут же задержали за кражу

Полицейские спасли заблудившегося в лесу тюменца и сразу задержали его за кражу

26 декабря 2023, 04:46
Фото: 1MI

Полицейские спасли заблудившегося тюменца и тут же задержали за кражу

Мужчина обокрал своих знакомых и пытался скрыться с места преступления, но заблудился. Спасение и кара настигли его одновременно.

В полицию обратилась жительница села Малый Карабашок. Она сообщила, что у нее украли два телефона общей стоимостью 13 тысяч рублей.

Следствие установило, что сожитель женщины познакомился с ранее судимым 46-летним уроженцем Ялуторовска и пригласил в гости. Посиделки затянулись до глубокой ночи.

Когда хозяева дома уснули, новоиспеченный приятель взял гаджеты и ушел. Спустя несколько минут женщина проснулась, заметила пропажу телефонов и обратилась в полицию.

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Вор пошел к железнодорожному переезду, чтобы уехать домой, но заблудился в лесу. Самостоятельно выбраться у него не получилось, поэтому он позвонил матери и попросил о помощи. Та, в свою очередь, тоже обратилась в полицию.

Стражи порядка созвонились с заблудившимся и объяснили, как включить геолокацию на телефоне, благодаря чему его удалось найти. После этого мужчину доставили в отдел полиции, где он сознался в краже.

В отношении ялуторовчанина возбуждено уголовное дело, ему грозят до двух лет лишения свободы. Похищенные гаджеты возвращены хозяйке.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ограбили квартиру миллионера. Похитители унесли винтажную посуду.

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