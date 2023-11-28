В Тюмени таксист украл деньги со счета пьяного пассажира, переведя их на свою карту

Обстоятельства кражи были установлены в ходе оперативной работы. Мужчина 1975 года после употребления алкогольных напитков поздней ночью возвращался домой на такси. Он сам передал водителю свой смартфон, чтобы тот перевел себе необходимую сумму за поездку. Таксист же, воспользовавшись ситуацией, перекинул с чужого счета на свою карту 5 тысяч рублей.