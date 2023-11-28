В Тюмени таксист украл деньги со счета пьяного пассажира, переведя их на свою карту

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Обстоятельства кражи были установлены в ходе оперативной работы. Мужчина 1975 года после употребления алкогольных напитков поздней ночью возвращался домой на такси. Он сам передал водителю свой смартфон, чтобы тот перевел себе необходимую сумму за поездку. Таксист же, воспользовавшись ситуацией, перекинул с чужого счета на свою карту 5 тысяч рублей.
«Личность водителя такси была установлена, им оказался, ранее уже судимый, молодой человек 1992 года рождения. Водитель сознался в совершенном преступлении и признался, что надеялся, из-за сильного опьянения пассажир не заметит факт хищения денег», — отметили в ведомстве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК 91, максимальное наказание по которой — 6 лет лишение свободы.