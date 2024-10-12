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Ограничения

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На тюменской трассе ограничили движение. Что произошло?
12 октября, 06:51
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На трассе под Тюменью ограничили движение. Что там произошло?
Реверсивное движение организовано на федеральной трассе Тюмень — Омск на участках со 111 по 113 километры и 167 — 168 километры. Данная мера введена в связи с дорожными работами, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
30 июля, 05:19
На участке трассы в Тюменском районе ограничат движение
Ограничения будут действовать на дороге возле поселка Богандинский. Там организуют реверсивное движение.
24 июля, 05:01
Трассу Екатеринбург — Тюмень будут перекрывать трижды за день
Ограничения будут вводиться из-за работ на электросетях. Движение будет перекрыто в обоих направлениях.
23 июля, 05:18
Жители нескольких тюменских поселков почти на неделю останутся без электроснабжения
Без электричества с 22 по 28 июля останутся Каменское, Чикчинское, Новотарманское, Переваловское и Мальковское муниципальные образования.
21 июля, 10:10
Движение на одной из улиц Тюмени ограничат на рекордный срок. КАРТА
Проезд закроют до середины осени. Там будут ремонтировать дорогу.
18 июля, 02:18
На День города в Тюмени перекроют улицы. КАРТА
Ограничения будут действовать в дни проведения мероприятий — 24 и 27 июля. Автомобилистов призывают планировать маршрут заранее.
17 июля, 07:55
Дороги в Тюмени будут перекрывать до середины августа. КАРТА
Ограничения будут действовать на трех участках дорог. Там будет проводиться переустройство сетей теплоснабжения.
9 июля, 05:16
Сотрудница ПВЗ в Тюмени украла у Ozon почти 800 тысяч рублей
Девушка придумала схему, которая позволила ей похитить 116 посылок. Тюменка обворовывала маркетплейс на протяжении полугода.
3 июля, 08:18
Из-за серьезной аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение
Водитель легковушки влетел в большегруз. Ему и его пассажиру потребовалась помощь медиков.
1 июля, 05:50
Одну из дорог Тюмени будут перекрывать до конца июля. КАРТА
За месяц дорога будет перекрываться трижды. Там пройдет капремонт тепловой сети.
1 июля, 04:46
Июнь
Три улицы в Тюмени перекроют до сентября. КАРТА
В районе этих улиц будет проводиться капитальный ремонт тепловой сети. Ограничения начнут действовать в середине июля.
28 июня, 07:55
На День города в Тобольске перекроют центральные улицы. КАРТА
Проезд будет перекрыт на несколько часов. Ограничения коснутся и парковки в центре города.
28 июня, 03:21
Одну из дорог в Тюмени перекроют до середины сентября. КАРТА
Проезд перекроют с 4 июля. Там начнется капитальный ремонт тепловой сети.
27 июня, 03:02
Дорогу возле тюменского озера Алебашево закроют до конца лета. КАРТА
В районе озера будет проводиться ремонт моста. Для автомобилистов организуют альтернативные пути объезда.
26 июня, 09:12
Одну из улиц в Тюмени перекроют на три недели. КАРТА
Ограничения затронут часть дороги на Рижской. Там пройдет капремонт участка тепловой сети.
21 июня, 06:16
Одну из улиц в центре Тюмени перекроют на пять дней. КАРТА
На участке запланирован ремонт трубопровода. 14 автобусов временно изменят маршруты.
18 июня, 06:51
На два месяца тюменцам запретят подъезжать к своим домам. КАРТА
Ограничения затронут дома на Московском тракте. Они вводятся в связи с капремонтом сетей водоснабжения.
14 июня, 06:53
Из-за аномальной жары на тюменских трассах ввели ограничения
Ограничения касаются только большегрузного транспорта. Они будут действовать до 16 июня.
13 июня, 08:27
На День России тюменцам запретят покупать алкоголь
Жители региона будут отмечать праздник трезвыми. Запрет на продажу алкоголя начнет действовать с самого утра.
11 июня, 04:26

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