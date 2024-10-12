Ограничения

На трассе под Тюменью ограничили движение. Что там произошло?

Реверсивное движение организовано на федеральной трассе Тюмень — Омск на участках со 111 по 113 километры и 167 — 168 километры. Данная мера введена в связи с дорожными работами, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».