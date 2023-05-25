«Тайны дела Виталия Бережного»: почему преступника не могли осудить 2 года

Причем поисковики, которые ежедневно выходили на поиски Насти, рассказывали, что осматривали это место неоднократно, но ничего там не находили. 24 августа уже прогремевшее на всю страну дело об убийстве ребенка взял на личный контроль лава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Опасность преступления подкреплялась тем, что в Тюмени еще с 1997 года пропадают дети, но преступника так и не удалось вычислить, как и не получилось найти тел некоторых из пропавших. Однако дело Муравьевой не стали объединять с другими, было решено, что это дело рук другого преступника.