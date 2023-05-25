«Тайны дела Виталия Бережного»: почему преступника не могли осудить 2 года

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:14
30 июня 2021 года стало известно о пропажа 9-летней девочки Насти. Полтора месяца правоохранители не могли найти ни тела, ни преступника. Только 19 августа на Лесобазе, в районе озера нашли коробку, завернутую в полиэтиленовый пакет, где лежала девочка.
Причем поисковики, которые ежедневно выходили на поиски Насти, рассказывали, что осматривали это место неоднократно, но ничего там не находили. 24 августа уже прогремевшее на всю страну дело об убийстве ребенка взял на личный контроль лава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Опасность преступления подкреплялась тем, что в Тюмени еще с 1997 года пропадают дети, но преступника так и не удалось вычислить, как и не получилось найти тел некоторых из пропавших. Однако дело Муравьевой не стали объединять с другими, было решено, что это дело рук другого преступника.
На следующий же день после заявления Бастрыкина, тюменские правоохранители нашли предполагаемого преступника — Виталия Бережного, 40-летнего бывшего спецназовца (в составе полиции).
За оперативную работу причастные к задержанию Бережного получили солидные награды. Но того ли злодея они поймали?
Изначально широкая общественность, измученная паникой от шокирующего происшествия, была уверена, что преступник, наконец, пойман и можно спать спокойно. Убеждало, что, по заявлению СУ СКР по Тюменской области ДНК Бережного совпало с образцами с тела убитой.
Тюменцам представили версию произошедшего. Настя, проживая не в самой благополучной семье, отправилась в соседний дом, где работал бесплатный Wi-Fi, в этом же подъезде проживал Бережной, который часто выпивал. Он заманил девочку в квартиру, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он связал ее, изнасиловал и задушил, после чего тело было помещено в холодильник. Позже, чтобы избавиться от тела, оно было помещено в коробку и подкинуто к месту, где его позже нашли.
Однако еще тогда возникали вопросы. Правоохранители говорили, что проводили обыски в квартирах на Лесобазе и также посещали квартиру Бережного. Неизвестно почему тело ребенка еще в июле не обнаружили в ходе этих мероприятий.
Но вопросы быстро отмелись признанием Бережного, которое он дал через несколько часов после задержания, а также тем, что в коробке с телом нашли отрез ковра, который позже обнаружили в квартире Виталия. И долго время люди снова искренне верили, что преступник пойман.
Однако позже Бережной забрал свои слова назад, заявив, что признательные показания выбили из него пытками. Тогда тюменцы, знавшие, что, по слухам, на Тульской, якобы, пытают задержанных, вновь усомнились в причастности Бережного.
«Поворотным моментом был день, когда он заявил о пытках. Многие люди в этот момент повернулись к нему и стали задумываться над тем, что дело могло быть сфальсифицировано. Потому что в Тюмени много говорили об этом и подозревали, что у нас в городе вполне могли обвинить не виновного. Сработал и тюменский триггер — ИВС на Тульской, откуда с середины 2000-х поступают сообщения о пытках», — считает писательница-публицист Анастасия Миронова.
Беспокоила и закрытость рассмотрения дела Бережного. Однако она вполне объясняемы тем, что преступление было совершено против половой неприкосновенности ребенка это обязательное условия при рассмотрении таких дел.
Но у журналистов был доступ к адвокатам, которые защищали Виталия. Своими регулярными и публичными высказываниями в защиту Бережного, они для широкой общественности поставили вину мужчины под вопрос.
Масла в огонь добавил и несостоявшийся в Тюмени суд. В июле 2022 года присяжные, набранные для этого дела лишь с третьего раза, вынесли приговор и передали его судье, после чего последняя пробыла в совещательной комнате больше суток. И еще до оглашения вердикта прокуратура выступила с ходатайством о роспуске коллегии в связи с нарушением тайны совещательной комнаты. Позже судья по делу взяла самоотвод, а дело перенесли на новое рассмотрение в Москву.
Любопытно, что правоохранители сообщали о том, что проведут проверку и вычислят того, кто вынес вердикт из присяжной избы, однако до сих пор виновник не был найден.
Предполагалось, что присяжные, якобы, оправдали Бережного. Если бы это было так, то для всех правоохранительных структур региона это бы стало катастрофой. Ведь это значит, что преступник может быть на свободе, а Виталия Бережного напрасно держали в СИЗО больше года. Вдобавок появились бы серьезные вопросы к наградам, которые получили силовики, причастные к поимке «преступника».
закономерно начались бы и общественные волнения, люди бы вернулись к версии с существованием «Тюменского маньяка», который похищает и убивает детей уже 25 лет. С 1997 года убито уже 11 детей (как минимум). И кроме фоторобота у следствия ничего нет.
Но дело рассмотрели в Москве и там присяжные вынесли Бережному обвинительный приговор, после чего судья назначила Виталию срок наказания. Все адвокаты, которые защищали Виталия заявляли о множественных нарушениях в ходе судебного разбирательства и жаловались на давление и ограничения в ознакомлении с доказательствами обвинения, а также в предоставлении доказательств в оправдание.
Это также перетягивало общественность к позиции невиновности Бережного. Ведь почему преступника, на которого, по словам правоохранителей, были найдены все необходимые доказательства, не смогли осудить сразу?
Специалисты, которые с 1997 года занимаются делом пропавших в Тюмени детей, в число которых входит консультант СК Дмитрий Кирюхин, сразу сказали: «Взят не тот».
Они уверены, что и в случае с Настей Муравьевой действует серийный маньяк. В пользу этой версии играло сходство Насти с другими ранее пропавшими девочками — Аней Анисимовой, Аней Букриной, Алёной Имамовой и Настей Ложкиной.
Вдобавок, Бережной не соответствует портрету убийцы, который составлялся все эти годы. Как минимум, на момент пропажи первого ребенка, Бережному было всего 16 лет. Серийник должен быть старше, как минимум, на 5-10 лет.
«Вы знаете, по поводу Бережного, я давала показания, как свидетель. Я полноценно участвовала в допросе, общалась со следствием и у меня сложилась впечатление, что даже в следственной группе не все уверены в том, что он виновен. Очень мало людей сейчас достоверно знают ответ на этот вопрос», — рассказывала «Нашему городу» Миронова.
Вдобавок в деле есть много пробелов, как минимум, экспертиза не смогла точно установить причину смерти девочки, так как тело подверглось изменениям.
А потому во всей России люди стали сами играть в следователей и думать, кто еще мог совершить такое преступление. Уже были готовы психологические портреты от криминалистов:
Причем общественности было известно, что Бережной был не единственным задержанным по делу Насти Муравьевой. Как минимум, допрашивались еще трое мужчин. Но их причастность, по данным следствия, не подтвердилась.
Если Бережной окажется «не тем», то это будет значить, что в Тюмени все еще безнаказанно живет маньяк, которых похитил и убил, как минимум, 11 человек. В любом случае, дела о пропаже детей с 1997 остались нераскрытыми.