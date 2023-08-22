Ученые нашли решение для обмелевшей Туры: властям не понравится

С мнением тюменского ученого согласен его коллега, профессор Санкт-Петербургского университета, доктор географических наук, гидролог Владислав Шелутко. Он говорит о том, что когда по реке сплавляли лес, проблемы обмеления фактически не стояло. Плывущие по реке бревна выпалывали всю растительность в воде, теперь же растения в реке задерживает скорость течения, осаждают переносимые рекой наносы. В результате, по словам профессора, повышается дно и уменьшается глубина. К тому же водная растительность очень интенсивно испаряет воду.