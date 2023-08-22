Ученые нашли решение для обмелевшей Туры: властям не понравится

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Ученые убеждены, что на уровень воды в Туре влияет цикличность. Если исходить из этой теории, то еще как минимум два года река Тура будет обнажать свое дно. Связано это с засушливой погодой, быстрым началом весны и превышением температур. Как считает руководитель тюменского регионального отделения Российского экологического общества, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по охране окружающей среды Вячеслав Чуйкин, с работами по предупреждению обмеления реки власти запоздали.
«Тура — наша основная водная артерия, от которой город получает воду. С обмелением кратно возрастает нагрузка на водоочистные сооружения: качество воды становится хуже. Тут даже не хочется думать, что Тура будет мелеть больше. Проблемы уже испытывает ТЭЦ — баржи перегораживали течение, потому что есть погружные трубы, которые забирают воду для системы охлаждения. В Водоканале происходит забор питьевой воды. Если мы достигнем критичной низкой отметки, то тут мало никому не покажется», — предупреждает эксперт.
Как напоминает директор Института наук о Земле ТюмГу Виталий Хорошавин, с подобным явлением тюменцы сталкивались в 2008 году, тогда вода также достигла критического уровня, но потом река начала прибывать, восстановившись до нормальных отметок, и в 2015 году даже произошло подтопление части города.
«Никуда она [река] не денется, то есть через какое-то время — обычно цикл длится от 8 до 12 лет — мы можем рассчитывать, что уровень воды будет выше, намного выше, чем сейчас», — считает ученый.
Хорошавин добавляет, что уровень воды в реке будет восстановлен в течение 4-6 лет. При этом он не надеется только на естественные природные процессы. За рекой необходим уход.
По мнению ученого, именно сейчас идеальный момент для мелеоративных работ — прочистки русла реки. При низком уровне воды видны все элементы гидросооружений, работать будет проще. Расчистка дна, как говорит Хорошавин, позволит избавиться от наносов, которые заиливают подземные родники. А это еще один источник питания реки.
«Вполне вероятно, что река заилена, потому что ее давно не прочищали, так как она потеряла свою судоходную функцию, принудительные работы [по расчистке] прекратились. Родники забиты илистыми отложениями. Вполне возможно, что какое-то их количество очиститься», — отмечает эксперт.
С мнением тюменского ученого согласен его коллега, профессор Санкт-Петербургского университета, доктор географических наук, гидролог Владислав Шелутко. Он говорит о том, что когда по реке сплавляли лес, проблемы обмеления фактически не стояло. Плывущие по реке бревна выпалывали всю растительность в воде, теперь же растения в реке задерживает скорость течения, осаждают переносимые рекой наносы. В результате, по словам профессора, повышается дно и уменьшается глубина. К тому же водная растительность очень интенсивно испаряет воду.
По его мнению, глупо ограничиться только расчисткой русла и ждать улучшения ситуации в Туре. Он предлагает кардинальные меры, которые требуют больших затрат и ограничений: например, отказаться от бетонирования набережных, прекратить закрывать реку и ее притоки в коллекторы и не использовать прибрежную зону для застройки домами. Ученый убежден, что река должна течь в своем естественном русле.
«Нужно организовать активное озеленение пойменных, прибрежных и городских территорий. Контролировать вырубку деревьев, которая приводит к снижению грунтовых вод, пересыханию и медленной смерти водной артерии», — считает Владислав Шелутко.
Ученый добавляет, что важно следить в Туре за разнообразием флоры и фауны. Их состояние помогает определить степень разрушения речной экосистемы.
Чуйкин добавляет, что в региональном правительстве вопросы по Туре обсуждаются, но эти работы нужно начинать уже сейчас.
«Время пришло. В следующем году проблема может усугубиться поэтому надо сейчас разрабатывать проектные решения и в следующим году реализовывать», — подчеркивает эколог.
Ранее «Наш город» писал, что в ходе пресс-конференции 14 августа губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что на реке нужно строить дамбу. Этот вопрос, по его словам, «нуждается в изучении и поиске финансов». К середине июля обмеление Туры достигло рекордных значений — минус 81 сантиметр от нулевого поста. Мэрия пошла на крайние меры, чтобы не произошла аварийная остановка коммунальных предприятий. Три баржи установили возле ТЭЦ-1, чтобы создать преграду течение и хоть немного поднять уровень воды. До этого ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» запретила судоходство на части реки.