Глава Тюмени рассказал, как будет решать проблему недостатка общественного транспорта

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
«Исторически так сложилось, что в Тюмени не было трамваев. Это такая серьезная транспортная коммуникация. Если ее реализовывать, то это серьезные финансовые затраты с изъятием земельных участков под отдельную выделенную магистраль. А то, что касается троллейбусов, в 2009 году было принято решение, чтобы больше не обновлять этот вид транспорта. В принципе, мы от них ушли», — сказал Кухарук.
Глава города отметил, что сейчас есть альтернатива троллейбусу — электробус. Но его цена два раза превышает стоимость автобусов на дизельном топливе.
«Поэтому мы приобретаем на дизельном топливе либо на газомоторном — это тоже достаточно экологичный вид транспорта, более экономичный. В прошлом году мы приобрели 80 автобусов. В этом году мы приобрели на средства инфраструктурного кредита еще 34 автобуса. Уже на следующей неделе они выйдут на линию. Они, конечно, рашат проблему по существующим маршрутам», — резюмировал Руслан Кухарук.