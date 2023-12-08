Глава Тюмени рассказал, как будет решать проблему недостатка общественного транспорта

Проблема недостатка общественного транспорта на популярных маршрутах Тюмени будет решаться, но не за счет троллейбусов и трамваев, а добавлением на линии новых автобусов. Об этом глава мэрии Руслан Кухарук рассказал на прямой линии с жителями города.

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