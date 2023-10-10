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Тюмень избавят от знаменитого долгостроя к марту 2024 года

Тюмень избавят от знаменитого долгостроя к марту 2024 года

10 октября 2023, 05:05
Фото: 2 ГИС
Стали известны сроки сноса долгостроя, расположенного в квадрате улиц Герцена — Камышинской — Смоленской — Дзержинского. Здание демонтируют до марта 2024 года.

Такие данные указаны в контракте, заключенном с ООО «Градстрой» администрацией Тюмени. Работы по демонтажу начались в апреле этого года.

Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений, гидроизоляционных работах, разборке и сносе зданий и т. д. Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2022 год составляет 3 человека. При этом, фирма является убыточной — по итогам 2022 года убыток компании составил 310 тысяч рублей (чистая прибыль упала на 2486%), выручка увеличилась до 13,1 миллиона рублей.

Напомним, недостроенное здание на Герцена — Камышинской признали самовольной постройкой в 2019 году. Компанию-застройщика тогда обязали снести долгострой в течение 366 дней. Но требование не было выполнено.

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В итоге администрация Тюмени заключила контракт на демонтаж здания со свердловской фирмой ООО «ТехЭнергоРесурс». Работы планировалось провести с мая 2021 по июнь 2022 года. Позже эти сроки были сдвинуты год — на май 2023 года. Однако в марте появилась информация, что контракт со свердловчанами расторгнут.

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