Тюмень избавят от знаменитого долгостроя к марту 2024 года

В итоге администрация Тюмени заключила контракт на демонтаж здания со свердловской фирмой ООО «ТехЭнергоРесурс». Работы планировалось провести с мая 2021 по июнь 2022 года. Позже эти сроки были сдвинуты год — на май 2023 года. Однако в марте появилась информация, что контракт со свердловчанами расторгнут.