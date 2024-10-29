Для масштабной реконструкции в Тюмени власти заберут у жильцов 10 домов

Тюменские власти запланировали масштабную реновацию в одном из районов города. Но для этого им нужно освободить место на участке. Для этой цели чиновники решили забрать у владельцев их дома