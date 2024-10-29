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Снос

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Октябрь
Все ради реновации. Ради нового микрорайона в Тюмени снесут 12 домов
12 домов на улицах Изумрудной, Фридриха Энгельса, Совхозной и Магаданской будут снесены ради перестройки имеющихся микрорайонов. Распоряжение уже подписал мэр Максим Афанасьев.
29 октября, 12:08
Денег не хватит даже на «однушку». Многодетная семья из Тюмени может оказаться на улице из-за КРТ
15 октября, 12:39
Сентябрь
В центре Тюмени снесут здание детского сада
Речь идет о детском саде №110, расположенном на улице Короленко. Дошкольное учреждение не работало с декабря 2023 года — в канун Нового года здание признали аварийным из-за трещин на фасаде, а детей перевели в в другие детские сады.
29 сентября, 07:12
У жителей Тюмени заберут сотни гаражей ради реновации
Информация об изъятии более 200 гаражей по улице Елизарова, 19, опубликована на сайте мэрии города.
16 сентября, 05:12
Тюменским муниципалитетам разрешили демонтировать незаконные киоски
Тюменским властям разрешили демонтировать самостоятельно незаконно установленные объекты некапитального строительства.
12 сентября, 06:40
Август
Ради реновации в Тюмени снесут 12 многоквартирных домов
Под КРТ попал участок площадью 26,7 гектаров в районе улиц Изумрудная, Фридриха Энгельса, Совхозная, Магаданская.
22 августа, 07:49
Ради реновации у тюменцев заберут земельные участки в двух микрорайонах
Под изъятие попадут земли и расположенные на них дома в границах улиц Сахалинская, Туристская и в районе улица Горпищекомбинатовская.
16 августа, 08:07
Легендарный тюменский завод снесет своих цеха
Тюменский приборостроительный завод направил уведомление департамент земельных отношений и градостроительства администрации города о намерениях по сносу зданий по улице Одесской.
9 августа, 06:42
Июль
Для масштабной реконструкции в Тюмени власти заберут у жильцов 10 домов
Тюменские власти запланировали масштабную реновацию в одном из районов города. Но для этого им нужно освободить место на участке. Для этой цели чиновники решили забрать у владельцев их дома
25 июля, 12:29
Уходит легенда. В Тюмени начали сносить один из самых старых заводов
В Тюмени начали сносить одно из самых старых предприятий города — Тюменский приборостроительный завод.
23 июля, 10:40
В четырех районах Тюмени изымут гаражи и участки ради КРТ
Под изъятие попали десятки гаражей, нежилых помещений и других строений. На их месте возведут объекты социальной инфраструктуры.
11 июля, 06:21
Июнь
В районе Дома обороны в Тюмени из-за КРТ снесут дома
На месте снесенных домов разрешат построить новые дома, детский сад, школу и другие объекты социальной инфраструктуры. На реализацию проекта выделили пять лет.
24 июня, 08:22
Скандальный долгострой РЖД на Широтной снесут до конца года
В Тюмени в течение полугода снесут недостроенное здание на Широтной, 211, принадлежащее компании «РЖДстрой». Контракт о демонтаже самовольной постройки заключил департамент земельных отношений и градостроительства Тюмени заключила с ООО «ММ51».
12 июня, 06:22
Апрель
Сгоревшее в результате поджога кафе в Тюмени пойдет под снос
Пожар в кафе «Кебаб Хаус» произошел в феврале 2022 года. Здание было почти полностью разрушено.
23 апреля, 08:54
Участок с 8 домами и 19 зданиями хотят отдать под КРТ в Тюмени
Под реновацию хотят отдать участок площадью 26 гектаров в районе Антипино. Там планируют провести ландшафтное благоустройство.
19 апреля, 03:18
Для проведения КРТ в центре Тюмени изымают земли
Под изъятие попали более 60 участков. На них расположены гаражи.
9 апреля, 09:54
Здание бывшей психбольницы снесут в Тюмени
Документ о демонтаже медучреждения по улице Республики, 251, размещен на сайте правительства Тюменской области.
5 апреля, 06:34
В Тюмени под КРТ отдадут еще один участок
Под снос пойдут более 200 построек. На реализацию проекта уйдут 10 лет.
4 апреля, 08:27
Март
Возле рынка «Южный» в Тюмени снесут здания. Что будет с самим рынком?
Снос зданий будет проводиться из-за запланированной реконструкции улицы Чаплина. Проезжую часть хотят расширить до четырех полос.
22 марта, 03:55
Тюменские чиновники раскрыли планы по сносу ТЦ «Тюменский»
Тюменские власти не планируют сносить здание торгового центра «Тюменский», который находится в границе застройки холдинга «АРСИБ».
4 марта, 03:56

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