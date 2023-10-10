Стоимость роллов в Тюмени вырастет на 20%

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:00
Подорожание было обусловлено тем, Индия, на которую приходится 40% мировой торговли рисом, запретила его экспорт. На российском рынке рис подорожал на 3% — до 116 тысяч рублей за тонну.
«Считаю, что все это связано с различными факторами, такими как неурожай, повышение спроса, проблемы с логистикой, рост курса валют. Продукты, которые используют для приготовления роллов, рыба, авокадо, искра, соевый соус, импортные. Поэтому их стоимость зависит от курса валют», — пояснил Дмитрий Осянин РБК Тюмень.
И добавил, что повысив цены, рестораны будут использовать систему лояльности для удержания клиентов. К примеру делать скидки или предлагать бонусы за заказы.
В самих ресторанах отмечают, что рост цен на блюда в меню также обусловлен увеличением заработной платы сотрудникам заведений общепита.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 10% могу вырасти цены на продукты в алюминиевых банках. Подорожание коснется консервированных продуктов и напитков.