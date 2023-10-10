nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Стоимость роллов в Тюмени вырастет на 20%

Стоимость роллов в Тюмени вырастет на 20%

10 октября 2023, 03:58
Фото: 1MI
В Тюмени стоимость блюд в меню японских ресторанов может увеличиться на 20% из-за роста стоимости сырья. По словам кандидата экономических наук Дмитрия Осянина, на мировом рынке стоимость риса возросла на 9,8% до двенадцатилетнего максимума.

Подорожание было обусловлено тем, Индия, на которую приходится 40% мировой торговли рисом, запретила его экспорт. На российском рынке рис подорожал на 3% — до 116 тысяч рублей за тонну.

«Считаю, что все это связано с различными факторами, такими как неурожай, повышение спроса, проблемы с логистикой, рост курса валют. Продукты, которые используют для приготовления роллов, рыба, авокадо, искра, соевый соус, импортные. Поэтому их стоимость зависит от курса валют», — пояснил Дмитрий Осянин РБК Тюмень.

И добавил, что повысив цены, рестораны будут использовать систему лояльности для удержания клиентов. К примеру делать скидки или предлагать бонусы за заказы.

В самих ресторанах отмечают, что рост цен на блюда в меню также обусловлен увеличением заработной платы сотрудникам заведений общепита.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 10% могу вырасти цены на продукты в алюминиевых банках. Подорожание коснется консервированных продуктов и напитков.

Читайте также:
Тюмень вошла в десятку городов, в которых легче построить карьеруПогода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 10 октябряТюменская область не вошла в топ-10 рейтинга по уровню материального благополучия
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Продукты#Рестораны
Подпишитесь
Депутаты гордумы Тюмени назвали нового мэра города
Вчера, 06:59
«Виноваты родители?»: почему дети в Тюмени так часто получают страшные травмы дома
Вчера, 07:03
«Ужесточение за уклонение»: 1600 тюменцев призовут на военную службу
Вчера, 03:37
«Сдают много крови»: тюменцы рассказали об обстановке в Израиле с места событий
Вчера, 09:04
Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга по уровню материального благополучия
Вчера, 06:17
«Прямо в люк с дрона упала бомба»: в зоне СВО погиб водитель БТР из Тюменской области
Вчера, 07:50