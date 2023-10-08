В Тюмени подорожают продукты в алюминиевых банках

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
Об этом сообщила доцент кафедры маркетинга факультета менеджмента университета «Синергия» Маргарита Кобец. Также на рост стоимости товаров, по ее словам, окажет влияние рост курса доллара.
«Большинство российских производственных компаний работает на зарубежном оборудовании. Соответственно рост курса валют влияет на конечную стоимость товара», — пояснила Кобец РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость мясных продуктов, колбасы и сосисок, к Новому году может увеличиться на 20-30% из-за инфляции и роста цен на сырье.