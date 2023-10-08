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Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

В Тюмени подорожают продукты в алюминиевых банках

В Тюмени подорожают продукты в алюминиевых банках

8 октября 2023, 04:41
Фото: 1MI
Рост цен может составить 10%. Причиной подорожания станет переход заводов на автономную работу и дорогостоящая перестройка производственного процесса, а также увеличение спроса на российские напитки в связи с ходом зарубежных компаний.

Об этом сообщила доцент кафедры маркетинга факультета менеджмента университета «Синергия» Маргарита Кобец. Также на рост стоимости товаров, по ее словам, окажет влияние рост курса доллара.

«Большинство российских производственных компаний работает на зарубежном оборудовании. Соответственно рост курса валют влияет на конечную стоимость товара», — пояснила Кобец РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость мясных продуктов, колбасы и сосисок, к Новому году может увеличиться на 20-30% из-за инфляции и роста цен на сырье.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Рост цен#Новости тюмени
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