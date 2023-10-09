Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга по уровню материального благополучия

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Также в число топ-10 вошел еще один регион Уральского федерального округа — ХМАО-Югра. Ханты-Мансийский автономный округ расположился на 7 месте с рейтинговым баллом 81,27. Свердловская область заняла 14 место (рейтинговый балл 54,12), Челябинская и Курганская области заняли 36 и 74 места соответственно.