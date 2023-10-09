nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга по уровню материального благополучия

Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга по уровню материального благополучия

9 октября 2023, 06:17
Фото: 1MI
Тюменская область не вошла топ-10 регионов России по уровню материального благополучия. Регион занял только 31 место и набрал 41,45 баллов по итогам 2022 года, об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Также в число топ-10 вошел еще один регион Уральского федерального округа — ХМАО-Югра. Ханты-Мансийский автономный округ расположился на 7 месте с рейтинговым баллом 81,27. Свердловская область заняла 14 место (рейтинговый балл 54,12), Челябинская и Курганская области заняли 36 и 74 места соответственно.

При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя.

Также учитывалась доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.

Ни есть, ни пить, а дом купить: сколько тюменцам нужно копить на коттедж
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным Росстата, за последний год размер средней заработной платы увеличился на 14,9% и достиг 72,9 тысяч рублей.

Читайте также:
В Тюмени подросток угнал машину и убегал на ней от ГИБДДКомарову разозлил вопрос сургутянина об объединении Югры с Тюменской областьюБастрыкин поручил завести уголовное дело из-за опасной свалки в Тюмени
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплаты#Материальное состояние#Рейтинг
Подпишитесь
Депутаты гордумы Тюмени назвали нового мэра города
Сегодня, 06:59
«Виноваты родители?»: почему дети в Тюмени так часто получают страшные травмы дома
Сегодня, 07:03
«Ужесточение за уклонение»: 1600 тюменцев призовут на военную службу
Сегодня, 03:37
Пыль, стресс и зарплата 20 тысяч: сотрудники «Почты России» рассказали о работе
Вчера, 05:28
Муж депутата облдумы возглавит суд, где рассматриваются все коррупционные дела
Вчера, 04:19