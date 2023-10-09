Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга по уровню материального благополучия

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Также в число топ-10 вошел еще один регион Уральского федерального округа — ХМАО-Югра. Ханты-Мансийский автономный округ расположился на 7 месте с рейтинговым баллом 81,27. Свердловская область заняла 14 место (рейтинговый балл 54,12), Челябинская и Курганская области заняли 36 и 74 места соответственно.
При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя.
Также учитывалась доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным Росстата, за последний год размер средней заработной платы увеличился на 14,9% и достиг 72,9 тысяч рублей.