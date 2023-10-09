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Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за опасной свалки в Тюмени

Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за опасной свалки в Тюмени

9 октября 2023, 05:05
Фото: 1MI
В Тюмени на 10-м километре Велижанского тракта на протяжении трех лет организована свалка с опасными отходами — ртутными лампами. Еще в 2020 году Следственным комитетом Тюменской области проводилась по данному факту процессуальная проверка. Однако опасный мусор не убрали до сих пор.

Руководитель СУ СК России Алекксандр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении требований к утилизации опасных отходов и предоставить ему доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Ранее «Наш Город» писал, что свалку с ртутными лампами в районе птицефабрики «Боровской» и ТЭЦ-2 обнаружили в конце августа жители Тюмени. Горожане направили жалобу в департамент недропользования и экологии региона.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Ртутьсодержащие отходы#Свалка#Александр Бастрыкин
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