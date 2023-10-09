Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за опасной свалки в Тюмени

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:07
Руководитель СУ СК России Алекксандр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении требований к утилизации опасных отходов и предоставить ему доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
Ранее «Наш Город» писал, что свалку с ртутными лампами в районе птицефабрики «Боровской» и ТЭЦ-2 обнаружили в конце августа жители Тюмени. Горожане направили жалобу в департамент недропользования и экологии региона.