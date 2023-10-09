Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за опасной свалки в Тюмени

В Тюмени на 10-м километре Велижанского тракта на протяжении трех лет организована свалка с опасными отходами — ртутными лампами. Еще в 2020 году Следственным комитетом Тюменской области проводилась по данному факту процессуальная проверка. Однако опасный мусор не убрали до сих пор.