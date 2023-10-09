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Тюменка попала в десятку конкурса «Мисс Россия»

Тюменка Александра Сташкевич не выиграла конкурс «Мисс Россия-2023»

9 октября 2023, 04:41
Фото: ВК Александра Сташкевич

Тюменка попала в десятку конкурса «Мисс Россия»

Жительница Тюмени Александра Сташкевич прошла в суперфинал конкурса «Мисс Россия — 2023», но корону не получила. Девушка прошла два тура суперфинала — дефиле в купальниках и интеллектуальный конкурс.
Сюжет
Конкурс
Видео: Александра Сташкевич

Однако победу жюри шоу отдало другим суперфиналисткам. Впрочем, девушка не расстроилась и отметила, что «все равно победила».

Первое место по итогам конкурса заняла Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, статус «Вице-мисс Россия — 2023» получила Елизавета Дудина из Тольятти, статус «2-я Мисс Россия -2023» завоевала Любовь Хохлова и Республики Саха — Якутия.

Вторая финалистка шоу из Тюменской области, 19-летняя Елизавета Ефремова, в суперфинал конкурса не вышла.

Фото: Типичная Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что 36-летняя жительница Тюменской области Алёна Ярославцева представит Россию на международном конкурсе красоты для замужних Mrs Universe. Шоу состоится в понедельник, 9 октября, на Филиппинах.

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