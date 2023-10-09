Тюменка Александра Сташкевич не выиграла конкурс «Мисс Россия-2023»

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Однако победу жюри шоу отдало другим суперфиналисткам. Впрочем, девушка не расстроилась и отметила, что «все равно победила».
Первое место по итогам конкурса заняла Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, статус «Вице-мисс Россия — 2023» получила Елизавета Дудина из Тольятти, статус «2-я Мисс Россия -2023» завоевала Любовь Хохлова и Республики Саха — Якутия.
Вторая финалистка шоу из Тюменской области, 19-летняя Елизавета Ефремова, в суперфинал конкурса не вышла.
Ранее «Наш Город» писал, что 36-летняя жительница Тюменской области Алёна Ярославцева представит Россию на международном конкурсе красоты для замужних Mrs Universe. Шоу состоится в понедельник, 9 октября, на Филиппинах.