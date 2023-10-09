Тюменка Александра Сташкевич не выиграла конкурс «Мисс Россия-2023»

Тюменка попала в десятку конкурса «Мисс Россия»

Жительница Тюмени Александра Сташкевич прошла в суперфинал конкурса «Мисс Россия — 2023», но корону не получила. Девушка прошла два тура суперфинала — дефиле в купальниках и интеллектуальный конкурс.