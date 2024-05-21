Участница «Мисс Россия 2023» из Тюмени Александра Сташкевич рассказала о себе

Финалистка шоу «Мисс Россия 2023» Александра Сташкевич рассказала о себе — своих увлечениях и мечтах, а также поделилась впечатлениями от конкурса.