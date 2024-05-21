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Мисс Россия

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Май
«Мисс Россия» Яна Добровольская родила первенца от бизнесмена из Тюмени
Яна Добровольская и Илья Пискулин поженились в конце 2022 года. Вчера, 20 мая, у пары родился сын.
21 мая, 06:11
Март
«Я отказалась раздеваться»: интервью с тюменкой Алёной Шишковой разрывает YouTube
Известная модель Алена Шишкова рассказала об участии в «Мисс Россия», знакомстве с рэпером Тимати и своих болезнях. Эксклюзивное интервью появилось на канале Надежды Стрелец.
11 марта, 10:33
Октябрь 2023
Тюменка Александра Сташкевич не выиграла конкурс «Мисс Россия-2023»
Жительница Тюмени Александра Сташкевич прошла в суперфинал конкурса «Мисс Россия — 2023», но корону не получила. Девушка прошла два тура суперфинала — дефиле в купальниках и интеллектуальный конкурс.
9 октября 2023, 04:41
Сентябрь 2023
Участница «Мисс Россия 2023» из Тюмени Александра Сташкевич рассказала о себе
Финалистка шоу «Мисс Россия 2023» Александра Сташкевич рассказала о себе — своих увлечениях и мечтах, а также поделилась впечатлениями от конкурса.
24 сентября 2023, 05:43
На звание «Мисс Россия — 2023» претендуют две студентки из Тюмени
Две жительницы Тюменской области будут бороться в этом году за корону «Мисс Россия — 2023» — 18-летняя Александра Сташкевич и 19-летняя Елизавета Ефремова.
19 сентября 2023, 04:27

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