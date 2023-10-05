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Published Сегодня, 14:21

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Updated Сегодня, 14:29

Многодетная тюменка примет участие в финале конкурсе красоты на Филиппинах

Многодетная тюменка примет участие в финале конкурсе красоты на Филиппинах

5 октября 2023, 14:21
Фото: ВК «Мисс УрФО»
Тюменка Алёна Ярославцева представит РФ на международном конкурсе красоты для замужних Mrs Universe. Здесь собрались 120 женщин со всего мира.

Ей 36 лет, она выиграла окружной конкурс «Мисс УрФО».

«Алёна Ярославцева представляет Россию под лентой Mrs Ural. Несмотря на политические моменты, которые проникли в конкурс (хотя изначально условия участия были определены), мы уверены что Алёна достойно выступит на конкурсе», — сообщается в паблике ВК «Мисс УрФО».

Конкурс Mrs Universe пройдёт 9 октября на Филиппинах.

Ранее «Наш город» сообщал, что финалистка конкурса «Мисс Россия 2023» Александра Сташкевич просит тюменцев о поддержке. Девушке не хватает несколько голосов для того, чтобы попасть в тройку лидеров.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Конкурс красоты
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