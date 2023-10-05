Многодетная тюменка примет участие в финале конкурсе красоты на Филиппинах

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Ей 36 лет, она выиграла окружной конкурс «Мисс УрФО».
«Алёна Ярославцева представляет Россию под лентой Mrs Ural. Несмотря на политические моменты, которые проникли в конкурс (хотя изначально условия участия были определены), мы уверены что Алёна достойно выступит на конкурсе», — сообщается в паблике ВК «Мисс УрФО».
Конкурс Mrs Universe пройдёт 9 октября на Филиппинах.
Ранее «Наш город» сообщал, что финалистка конкурса «Мисс Россия 2023» Александра Сташкевич просит тюменцев о поддержке. Девушке не хватает несколько голосов для того, чтобы попасть в тройку лидеров.