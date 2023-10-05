Финалистка шоу «Мисс Россия 2023» попросила тюменцев о помощи

Финалистка конкурса «Мисс Россия 2023» Александра Сташкевич просит тюменцев о поддержке. Девушке не хватает несколько голосов для того, чтобы попасть в тройку лидеров. В настоящее время по числу голосов Александра находится на четвертом месте.