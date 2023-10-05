Финалистка шоу «Мисс Россия 2023» попросила тюменцев о помощи

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
«Благодарю за ваши голоса, поддержку, всех вижу. Голосование продлится до 8 числа, можно голосовать каждый день, оставляя по одному голосу. Давайте покажем, какая Тюмень дружная и сильная», — написала Александра на своей странице ВК.
Всего в финале принимают участие 50 девушек из разных городов. Еще одна финалиста шоу «Мисс Россия 2023» из Тюменской области Елизавета Ефремова по числу голосов занимает только 27 место.
В тройке лидеров — конкурсантки из Республики Тыва, Республики Марий Эл и города Кирова-Череповец.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году за звание «Мисс Россия 2023» борются две жительницы Тюменской области — 18-летняя Александра Сташкевич и 19-летняя Елизавета Ефремова. Финал конкурса состоится 8 октября в Москве.