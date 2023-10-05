nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Финалистка шоу «Мисс Россия 2023» попросила тюменцев о помощи

Финалистка шоу «Мисс Россия 2023» попросила тюменцев о помощи

5 октября 2023, 07:14
Фото: ВК Александра Сташкевич
Финалистка конкурса «Мисс Россия 2023» Александра Сташкевич просит тюменцев о поддержке. Девушке не хватает несколько голосов для того, чтобы попасть в тройку лидеров. В настоящее время по числу голосов Александра находится на четвертом месте.
«Благодарю за ваши голоса, поддержку, всех вижу. Голосование продлится до 8 числа, можно голосовать каждый день, оставляя по одному голосу. Давайте покажем, какая Тюмень дружная и сильная», — написала Александра на своей странице ВК.

Всего в финале принимают участие 50 девушек из разных городов. Еще одна финалиста шоу «Мисс Россия 2023» из Тюменской области Елизавета Ефремова по числу голосов занимает только 27 место.

Фото: Типичная Тюмень

В тройке лидеров — конкурсантки из Республики Тыва, Республики Марий Эл и города Кирова-Череповец.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году за звание «Мисс Россия 2023» борются две жительницы Тюменской области — 18-летняя Александра Сташкевич и 19-летняя Елизавета Ефремова. Финал конкурса состоится 8 октября в Москве.

Читайте также:
Писатель Пелевин дважды упомянул Тюмень в новом романе «Путешествие в Элевсин»«Явление временное»: после резкого скачка в Тюмени подешевели детские товарыТюменский бизнесмен требует 69 миллионов рублей с завода курганского депутата
#Общество#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«А если бы…»: работа систем оповещения вызвала у тюменцев серьезное беспокойство
Вчера, 08:38
«Явление временное»: после резкого скачка в Тюмени подешевели детские товары
Сегодня, 06:30
Тюменской скандальной стримерше Жади продлят меру пресечения в психбольнице
Сегодня, 06:02
«Это позор»: боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот
3 октября, 06:47
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 5 октября
Сегодня, 01:03
Какие осенние фрукты и овощи наиболее полезны
Сегодня, 04:00