Писатель Пелевин дважды упомянул Тюмень в новом романе «Путешествие в Элевсин»

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Published Сегодня, 06:49
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Новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин», двадцатый по счету, поступил в продажу 29 сентября. В центре нового романа — русский литературный алгоритм, который, приняв обличье римского императора, пытается уничтожить мир. Критики отмечают, что последнее произведение Пелевина является одним из лучших романов на русском языке, изданных за последние годы.
Ранее «Наш Город» писал, что 14 октября в тюменских кинотеатрах стартуют показы документального фильма «Каравеллы Крапивина», посвященного памяти писателя Владислава Крапивина. 14 октября ему могло исполниться 85 лет.