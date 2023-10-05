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Писатель Пелевин дважды упомянул Тюмень в новом романе «Путешествие в Элевсин»

Писатель Пелевин дважды упомянул Тюмень в новом романе «Путешествие в Элевсин»

5 октября 2023, 06:49
Фото: 1MI
В первом случае Виктор Пелевиин вспомнил «тюменских мещанок», которые считали Париж центром мироздания. Во второй раз автор упомянул областную столицу в повествовании о «гриппозном кошмаре Гамлета, заблудившегося под Тюменью», пишет Ура.Ру.

Новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин», двадцатый по счету, поступил в продажу 29 сентября. В центре нового романа — русский литературный алгоритм, который, приняв обличье римского императора, пытается уничтожить мир. Критики отмечают, что последнее произведение Пелевина является одним из лучших романов на русском языке, изданных за последние годы.

Ранее «Наш Город» писал, что 14 октября в тюменских кинотеатрах стартуют показы документального фильма «Каравеллы Крапивина», посвященного памяти писателя Владислава Крапивина. 14 октября ему могло исполниться 85 лет.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Писатели#Виктор Пелевин
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