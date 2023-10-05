Писатель Пелевин дважды упомянул Тюмень в новом романе «Путешествие в Элевсин»

Новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин», двадцатый по счету, поступил в продажу 29 сентября. В центре нового романа — русский литературный алгоритм, который, приняв обличье римского императора, пытается уничтожить мир. Критики отмечают, что последнее произведение Пелевина является одним из лучших романов на русском языке, изданных за последние годы.