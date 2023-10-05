В Тюмени построят фабрику-прачечную

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
По данным информационного центра правительства Тюменской области, инвестиции в проект составят 500 миллионов рублей. Новый промышленный комплекс даст региону дополнительно 75 новых рабочих мест.
Инвестагентство региона и Cotton Way договорились о запуске параллельных процессов для быстрого выхода на строительство, в том числе о подготовке необходимых документов для получения земельного участка без проведения торгов.
Группа компаний Cotton Way является лидером российского рынка услуг по аренде и профессиональной обработке текстильных изделий. Компания имеет крупнейшую сеть промышленных прачечных с современным европейским оборудованием и эффективными моющими средствами. Прачечные комплексы компании работают в Москве, Сочи, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде и других российских городах.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца 2024 года построят логистический центр Wildberries. Он расположится в районе Московского тракта. В реализацию проекта планируют вложить порядка 11 миллиардов рублей.