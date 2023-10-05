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Published Сегодня, 03:27

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Updated Сегодня, 03:29

В центре Тюмени появится новый отель

В центре Тюмени появится новый отель

5 октября 2023, 03:27
Фото: 2 ГИС
В Тюмени в 2024 году откроется новый отель Azimut. Он расположится на улице Камышинской в шаговой доступности от административного и делового центра.

Площадь новой гостиницы составит около 9 тысяч квадратных метров. В отеле обустроят 125 комфортабельных номеров различных категорий, конференц-залы, ресторан и лобби-бар, фитнес-зал, общественные зоны. Часть номеров будет иметь кухонную зону.

Ранее генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский отмечал, что Тюмень имеет огромный туристических потенциал. Он отметил, что с каждым годом турпоток в регион увеличивается, поэтому новый отель будет востребован.

Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской областной Думы ищут отель, в котором смогут останавливаться высокопоставленные гости. На эти цели из бюджета выделили полтора миллиона рублей.

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