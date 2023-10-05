В центре Тюмени появится новый отель

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Площадь новой гостиницы составит около 9 тысяч квадратных метров. В отеле обустроят 125 комфортабельных номеров различных категорий, конференц-залы, ресторан и лобби-бар, фитнес-зал, общественные зоны. Часть номеров будет иметь кухонную зону.
Ранее генеральный директор AZIMUT Hotels Максим Бродовский отмечал, что Тюмень имеет огромный туристических потенциал. Он отметил, что с каждым годом турпоток в регион увеличивается, поэтому новый отель будет востребован.
Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской областной Думы ищут отель, в котором смогут останавливаться высокопоставленные гости. На эти цели из бюджета выделили полтора миллиона рублей.