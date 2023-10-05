Тюменский бизнесмен требует 69 миллионов рублей с завода курганского депутата

ООО «МобиДик» ведет деятельность по производству тяговых электродвигателей. По итогам минувшего года выручка компании составила 747 миллионов рублей, что на 119 миллионов меньше (13,7%), чем в 2021 году. Чистая прибыль сократилась на 83% и составила 9,5 миллионов рублей. Основной вид деятельности ИП Демочкина Марина Сергеевна — управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, пишет РБК Тюмень.