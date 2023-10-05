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Тюменский бизнесмен требует 69 миллионов рублей с завода курганского депутата

Тюменский бизнесмен требует 69 миллионов рублей с завода курганского депутата

5 октября 2023, 06:07
Фото: 1MI
Предприниматель из Тюмени Марина Демочкина подала в суд Курганской области иск на 69 миллионов рублей в компании курганского депутата Александра Черняка «МобиДик».
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Суд

По данным материалов суда, «Мобидик» задолжал бизнесмену из Тюмени в 2018 году 29,6 миллионов рублей. Также взимается 39,4 миллионов рублей в виде пени за просрочку сроков оплаты.

Судебное разбирательство запланировано на 30 октября 2023 года.

ООО «МобиДик» ведет деятельность по производству тяговых электродвигателей. По итогам минувшего года выручка компании составила 747 миллионов рублей, что на 119 миллионов меньше (13,7%), чем в 2021 году. Чистая прибыль сократилась на 83% и составила 9,5 миллионов рублей. Основной вид деятельности ИП Демочкина Марина Сергеевна — управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменскую компанию по производству мобильных конструкций и логистических услуг ООО «Дон» банкротят за долги по электроэнергии. Иск к организации подал «Газпром энергосбыт Тюмень». Общая задолженность предприятия превышает пять миллионов рублей.

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