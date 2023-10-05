«Явление временное»: после резкого скачка в Тюмени подешевели детские товары

В 2021 году средняя стоимость товаров для детей составляла почти 239 рублей за единицу, к 2022 этот показатель вырос до 288 рублей. Однако к 2023 году цена стала ниже, чем в 2021 году и составила 226 рублей за единицу, такие данные приводят эксперты Продажи.рф.