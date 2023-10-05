«Явление временное»: после резкого скачка в Тюмени подешевели детские товары

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:53
В 2021 году средняя стоимость товаров для детей составляла почти 239 рублей за единицу, к 2022 этот показатель вырос до 288 рублей. Однако к 2023 году цена стала ниже, чем в 2021 году и составила 226 рублей за единицу, такие данные приводят эксперты Продажи.рф.
Несмотря на то, что в большинстве своем товары стали доступнее, отмечается и удорожание продукции некоторых брендов. Так, на 66,37% подорожали детские смеси марки «Nestogen». Также выросли цены и на детские пюре от компании «Gerber».
«По детским товарам нет такого подорожания, как по остальным категориям, в частности, из-за того, что в России было неплохо отлажено производство необходимых вещей для детей. Проблемы и подорожание мы видим в основном в области смесей, так как у иностранных компаний практически была монополия в этой области. Я уверена, что к следующему году импорт еще вырастет в цене, учитывая обстановку. Но и, полагаю, наши компании поднимут ценник в связи с переориентацией на отечественного производителя», — рассказала «Нашему городу экономист Ирина Меняйлова.
Также отметим, что в Тюменской области активно растет рождаемость, только в этом году в областной столице родилось более 8 тысяч малышей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что с сентября 2021 года товары для взрослых в регионе подорожали на 62,07%. Средняя цена на средства контрацепции сейчас составляет 232 рубля на фоне позапрошлогодних 143 рублей.