nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

После резкого скачка в Тюмени подешевели детские товары.

«Явление временное»: после резкого скачка в Тюмени подешевели детские товары

5 октября 2023, 06:30
Фото: nashgorod.ru
После резкого скачка в Тюмени подешевели детские товары.

После резкого скачка в Тюмени подешевели детские товары

В 2022 году товары для детей выросли в цене на 20,48%, однако уже через год средний ценник упал на 21,66% от показателя прошлого года. В сумме за 2021–2023 гг. детские товары стали доступнее на 5,62%.

В 2021 году средняя стоимость товаров для детей составляла почти 239 рублей за единицу, к 2022 этот показатель вырос до 288 рублей. Однако к 2023 году цена стала ниже, чем в 2021 году и составила 226 рублей за единицу, такие данные приводят эксперты Продажи.рф.

Заметили, что товары для детей стали дешевле?

Несмотря на то, что в большинстве своем товары стали доступнее, отмечается и удорожание продукции некоторых брендов. Так, на 66,37% подорожали детские смеси марки «Nestogen». Также выросли цены и на детские пюре от компании «Gerber».

«По детским товарам нет такого подорожания, как по остальным категориям, в частности, из-за того, что в России было неплохо отлажено производство необходимых вещей для детей. Проблемы и подорожание мы видим в основном в области смесей, так как у иностранных компаний практически была монополия в этой области. Я уверена, что к следующему году импорт еще вырастет в цене, учитывая обстановку. Но и, полагаю, наши компании поднимут ценник в связи с переориентацией на отечественного производителя», — рассказала «Нашему городу экономист Ирина Меняйлова.

Также отметим, что в Тюменской области активно растет рождаемость, только в этом году в областной столице родилось более 8 тысяч малышей.

Тюменская область и Ямал вышли в лидеры по рождаемости
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что с сентября 2021 года товары для взрослых в регионе подорожали на 62,07%. Средняя цена на средства контрацепции сейчас составляет 232 рубля на фоне позапрошлогодних 143 рублей.

Читайте также:
«Красота требует денег»: в Тюмени подскочили цены на бьюти-средства«Будет только хуже»: в Тюменской области рекордно подорожала табачная продукция«Новое доказательство»: дело тюменского коммуниста может быть пересмотрено в суде
#Общество#Опросы#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Цены#Алиса Вернер
Подпишитесь
«А если бы…»: работа систем оповещения вызвала у тюменцев серьезное беспокойство
Вчера, 08:38
Тюменской скандальной стримерше Жади продлят меру пресечения в психбольнице
Сегодня, 06:02
«Это позор»: боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот
3 октября, 06:47
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 5 октября
Сегодня, 01:03
Какие осенние фрукты и овощи наиболее полезны
Сегодня, 04:00