«Красота требует денег»: в Тюмени подскочили цены на бьюти-средства

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В области товаров категории «Красота и уход» рост цен составил более 26%, такие данные приводят эксперты Продажи.рф. Так с 2021 по 2022 год подорожание составило более 35,5%. Однако с 2022 года по 2023 цены снизились.
Значительнее всего подорожали краски для волос и оттеночные бальзамы. Так, популярная в народе «Тоника» поднялась в цене со 125 рублей за упаковку красителя, до 136 рублей. А краска для волос марки «Syoss» за 3 годы выросла в цене с 256 рублей до 381. Причем, это средства не относится к премиум-сегменту.
«В 2022 была большая проблема с тем, что многие бренды из России ушли и пришлось искать аналоги, многие из которых по качеству были хуже, но стоили дороже. Был небольшой спад цен, однако общую картину он не исправил — красить волосы стало значительно дороже. А потому и цены на услуги колористов в салонах Тюмени выросли в среднем на 5-10%», — говорит колорист Ирина Горохова.
Подорожали и средства для интимной гигиены. Одним из популярнейших средств у тюменок, по словам гинеколога Ирины Верещагиной, является средство марки «Lactacyd», прайс на него за последние 3 годы вырос с 279 до 322 рублей за бутылек.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что с сентября 2021 года товары для взрослых в регионе подорожали на 62,07%. Средняя цена на средства контрацепции сейчас составляет 232 рубля на фоне позапрошлогодних 143 рублей.