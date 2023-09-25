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Updated Сегодня, 10:08

В Тюмени подскочили цены на бьюти-средства

«Красота требует денег»: в Тюмени подскочили цены на бьюти-средства

25 сентября 2023, 10:06
Фото: 1MI
В Тюмени подскочили цены на бьюти-средства

В Тюмени подскочили цены на бьюти-средства

«Налог на розовое» всегда заставлял женщин тратить больше денег на уход за собой., но и сейчас цены продолжают ползти вверх. Значительнее всего скачок цен заметен на продукты для волос и средства для интимной гигиены.

В области товаров категории «Красота и уход» рост цен составил более 26%, такие данные приводят эксперты Продажи.рф. Так с 2021 по 2022 год подорожание составило более 35,5%. Однако с 2022 года по 2023 цены снизились.

Значительнее всего подорожали краски для волос и оттеночные бальзамы. Так, популярная в народе «Тоника» поднялась в цене со 125 рублей за упаковку красителя, до 136 рублей. А краска для волос марки «Syoss» за 3 годы выросла в цене с 256 рублей до 381. Причем, это средства не относится к премиум-сегменту.

«В 2022 была большая проблема с тем, что многие бренды из России ушли и пришлось искать аналоги, многие из которых по качеству были хуже, но стоили дороже. Был небольшой спад цен, однако общую картину он не исправил — красить волосы стало значительно дороже. А потому и цены на услуги колористов в салонах Тюмени выросли в среднем на 5-10%», — говорит колорист Ирина Горохова.

Подорожали и средства для интимной гигиены. Одним из популярнейших средств у тюменок, по словам гинеколога Ирины Верещагиной, является средство марки «Lactacyd», прайс на него за последние 3 годы вырос с 279 до 322 рублей за бутылек.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что с сентября 2021 года товары для взрослых в регионе подорожали на 62,07%. Средняя цена на средства контрацепции сейчас составляет 232 рубля на фоне позапрошлогодних 143 рублей.

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