«Красота требует денег»: в Тюмени подскочили цены на бьюти-средства

Значительнее всего подорожали краски для волос и оттеночные бальзамы. Так, популярная в народе «Тоника» поднялась в цене со 125 рублей за упаковку красителя, до 136 рублей. А краска для волос марки «Syoss» за 3 годы выросла в цене с 256 рублей до 381. Причем, это средства не относится к премиум-сегменту.