Тюменская область и Ямал вышли в лидеры по рождаемости

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 76,9% женщин и 69,5% мужчин не планируют иметь детей в ближайшие годы, если не будут предоставлены новые меры поддержки семей со стороны властей. Такие данные содержатся в утвержденной региональной программе по повышению рождаемости.