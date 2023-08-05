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Тюменская область и Ямал вышли в лидеры по рождаемости

5 августа 2023, 11:03
Фото: 1MI
В Тюмени на свет в этом году появились более 8 тысяч малышей.
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Тюмень

Тюменская область, Ямал, Забайкальский округ, Алтай вошли в число регионов с высоким уровнем рождаемости. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

По ее словам, также в число регионов с высоким уровнем рождаемости вошли Чеченская Республика, Тыва, Дагестан, Якутия, Бурятия и Ингушетия.

Крайне низкий уровень рождаемости зарегистрирован в десяти регионах РФ — Ленинградской, Тамбовской, Рязанской, Смоленской, Владимирской, Тульской, Пензенской, Орловской, Саратовской, областей и Республики Мордовия, пишет ТАСС.

«В этих регионах нужно разрабатывать дополнительные меры поддержки», — отметила Голикова.

Заметим, в Тюмени в июле этого года на свет появились 1 тысяча 120 малышей. Всего за семь месяцев текущего года юных жителей города стало на 7 тысяч 324 больше.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 76,9% женщин и 69,5% мужчин не планируют иметь детей в ближайшие годы, если не будут предоставлены новые меры поддержки семей со стороны властей. Такие данные содержатся в утвержденной региональной программе по повышению рождаемости.

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