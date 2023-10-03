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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Тюменской области рекордно подорожала табачная продукция.

«Будет только хуже»: в Тюменской области рекордно подорожала табачная продукция

3 октября 2023, 09:06
Фото: 1MI
В Тюменской области рекордно подорожала табачная продукция.

В Тюменской области рекордно подорожала табачная продукция

С 2021 по 2023 год цены на табачные изделия в регионе подскочили на 37,07%. Однако эксперты уверены, что в ближайшее время ценник вырастет вновь из-за планов федеральных властей по повышению акцизов.

Еще в сентябре 2021 году стоимость табачных изделий составляла около 116 рублей за единицу товара, к 2022 году этот показатель вырос до 133 рублей, а к 2023 — почти до 159 рублей, такие данные приводят эксперты Продажи.рф.

Рост цен на табачные изделия в Тюменской области.Рост цен на табачные изделия в Тюменской области.
Рост цен на табачные изделия в Тюменской области.
Фото: nashgorod.ru

Значительное дороже к 2023 году стали стики для электронных испарителей, продукция одного из самых популярных брендов «HEETS» поднялась со 152 до 192 рублей. Также подорожали и стики от компании «Filt», за три года цены выросла со 131 рубля до 164. Вдобавок, более чем на 80% подорожали сигариллы премиум-сегмента марки «Capitan Black».

Ощутили рост цен на табачную продукцию?

Основной скачок цены отмечался в 2022–2023 году, тогда сигареты для жителей Тюменской области стали почти на 14% менее доступными. По подсчетам «Нашего города» из-за такого подорожания жители области могли себе позволить на 60 пачек сигарет меньше.

Сейчас эксперты прогнозируют, что у весне 2024 года стоимость табачных изделий может снова вырасти.

«Уже была озвучена идея повысить акцизы на табачные изделия. Точных цифр пока никто не называл, но могу предположить, полагаясь на пример с увеличением акцизы на вино, что с учетов всех повышенных затрат производителей, цена вырастет еще на 10-20 рублей в зависимость от сегмента. Причем более „дешевые“ сигареты подорожают ощутимее премиальных», — рассказала «Нашему городу экономист Ирина Меняйлова.
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О ситуации с ростом цен на сигареты высказался и Андрей Лоскутов, президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков, он отметил, что спрос на сигареты в связи с ростом цены не упадет. В частности это связано с тем, что сейчас возраст курильщика стал чуть моложе и с тем, что сейчас «такой период». По мнению Лоскутова, в нынешнее время люди курят не потому что тому способствует реклама, выкладка в магазине, страшные картинки и не потому что что-то стало доступнее, а потому что его к этому подталкивает жизнь.

«Сейчас даже идет разговор о замене конфет в пайке обратно на сигареты. Потому что парням в окопе конфеты не нужны», — говорит эксперт.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области выросли цены на алкогольную продукцию, однако спрос на нее также не снизился.

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