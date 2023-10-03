«Будет только хуже»: в Тюменской области рекордно подорожала табачная продукция

О ситуации с ростом цен на сигареты высказался и Андрей Лоскутов, президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков, он отметил, что спрос на сигареты в связи с ростом цены не упадет. В частности это связано с тем, что сейчас возраст курильщика стал чуть моложе и с тем, что сейчас «такой период». По мнению Лоскутова, в нынешнее время люди курят не потому что тому способствует реклама, выкладка в магазине, страшные картинки и не потому что что-то стало доступнее, а потому что его к этому подталкивает жизнь.