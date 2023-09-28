«Новое доказательство»: дело тюменского коммуниста может быть пересмотрено в суде

На этой неделе главу тюменского РКРП Александра Черепанова вновь признали виновным по делу об избиении полицейского, ему назначили штраф — 5 тысяч рублей. Политик убежден, что дело было заведено для того, чтобы воспрепятствовать выдвижению его кандидатуры в тюменскую Думу. Также он продолжает настаивать на том, что не бил сотрудника правоохранительных органов.