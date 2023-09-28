«Новое доказательство»: дело тюменского коммуниста может быть пересмотрено в суде

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
На этой неделе главу тюменского РКРП Александра Черепанова вновь признали виновным по делу об избиении полицейского, ему назначили штраф — 5 тысяч рублей. Политик убежден, что дело было заведено для того, чтобы воспрепятствовать выдвижению его кандидатуры в тюменскую Думу. Также он продолжает настаивать на том, что не бил сотрудника правоохранительных органов.
Павел Руснаков, защищающий права Черепанова в суде, сразу после приговора заявил, что это решение будет обжаловано, апелляцию будут подавать в Тюменский областной суд. Однако вечером, после вынесения приговора, в сети появилась видеозапись мероприятия, в ходе которого, по версии правоохранителей, Черепанов ударил подполковника полиции Вячеслава Волковицкого.
«Эта видеозапись, на которой запечатлена полная картина того дня, может сыграть значимую роль в ходе апелляции. Мы ее обязательно приобщим к материалам дела, ибо там имеются доказательства невиновности моего подзащитного», — уверен адвокат Руснаков.
Эта запись также имеется в распоряжении редакции. На видео запечатлены события 7 ноября 2020 года, в этот день тюменские коммунисты собрались на шествие в честь Дня Великой Октябрьской революции, в ходе которого полицейские задержали Черепанова. На записи слышно, как пенсионер просит о помощи, однако правоохранители не спешат ее оказывать.
Ранее «Наш город» подробно разбирал дело Александра Черепанова, который убежден в своей невиновности и полагает, что к уголовному делу причастны лица «свыше».