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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 09:43

После вынесения обвинительного приговора по делу главы тюменского РКПР Александра Черепанова, всплыло новое видео, на котором запечатлен день происшествия.

«Новое доказательство»: дело тюменского коммуниста может быть пересмотрено в суде

28 сентября 2023, 09:41
Фото: nashgorod.ru
После вынесения обвинительного приговора по делу главы тюменского РКПР Александра Черепанова, всплыло новое видео, на котором запечатлен день происшествия.

Дело тюменского коммуниста может быть пересмотрено в суде

После вынесения обвинительного приговора по делу главы тюменского РКПР Александра Черепанова, всплыло новое видео, на котором запечатлен день происшествия. Сейчас этот материал может послужить поводом для нового разбирательства.

На этой неделе главу тюменского РКРП Александра Черепанова вновь признали виновным по делу об избиении полицейского, ему назначили штраф — 5 тысяч рублей. Политик убежден, что дело было заведено для того, чтобы воспрепятствовать выдвижению его кандидатуры в тюменскую Думу. Также он продолжает настаивать на том, что не бил сотрудника правоохранительных органов.

Павел Руснаков, защищающий права Черепанова в суде, сразу после приговора заявил, что это решение будет обжаловано, апелляцию будут подавать в Тюменский областной суд. Однако вечером, после вынесения приговора, в сети появилась видеозапись мероприятия, в ходе которого, по версии правоохранителей, Черепанов ударил подполковника полиции Вячеслава Волковицкого.

«Эта видеозапись, на которой запечатлена полная картина того дня, может сыграть значимую роль в ходе апелляции. Мы ее обязательно приобщим к материалам дела, ибо там имеются доказательства невиновности моего подзащитного», — уверен адвокат Руснаков.

Эта запись также имеется в распоряжении редакции. На видео запечатлены события 7 ноября 2020 года, в этот день тюменские коммунисты собрались на шествие в честь Дня Великой Октябрьской революции, в ходе которого полицейские задержали Черепанова. На записи слышно, как пенсионер просит о помощи, однако правоохранители не спешат ее оказывать.

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Ранее «Наш город» подробно разбирал дело Александра Черепанова, который убежден в своей невиновности и полагает, что к уголовному делу причастны лица «свыше».

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