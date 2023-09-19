На звание «Мисс Россия — 2023» претендуют две студентки из Тюмени

На счету Александры уже имеется несколько побед в конкурсах — девушка была чемпионкой России в чир-спорте в составе команды DELTA и имеет звание кандидата в мастера спорта. В настоящее время она учится на первом курсе факультета журналистики в ТюмГУ, в свободное от учебы время работает корреспондентом клубного ХК «Рубин» и ФК «Тюмень». Елизавета тоже студентка. Она учится на юриста, а также работает в модельном агентстве.