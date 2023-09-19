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На звание «Мисс Россия — 2023» претендуют две студентки из Тюмени

На звание «Мисс Россия — 2023» претендуют две студентки из Тюмени

19 сентября 2023, 04:27
Фото: ВК Мисс Россия
Две жительницы Тюменской области будут бороться в этом году за корону «Мисс Россия — 2023» — 18-летняя Александра Сташкевич и 19-летняя Елизавета Ефремова.

На счету Александры уже имеется несколько побед в конкурсах — девушка была чемпионкой России в чир-спорте в составе команды DELTA и имеет звание кандидата в мастера спорта. В настоящее время она учится на первом курсе факультета журналистики в ТюмГУ, в свободное от учебы время работает корреспондентом клубного ХК «Рубин» и ФК «Тюмень». Елизавета тоже студентка. Она учится на юриста, а также работает в модельном агентстве.

Елизавета ЕфремоваЕлизавета Ефремова
Елизавета ЕфремоваЕлизавета Ефремова
Елизавета Ефремова
Фото: Типичная Тюмень

Обе девушки вошли в число 50 финалисток конкурса. Всего в этом году на участие в «Мисс Россия» было подано более 85 тысяч заявок.

В настоящее время тюменки, как и оставшиеся финалистки «Мисс Россия», занимаются подготовкой к конкурсу в Москве. Финал, на котором назовут имя победительницы, состоится 8 октября в концертном зале Barvikha Luxury Village.

Напомним, в 2012 году тюменка Алена Шишкова завоевала титул второй вице-мисс России (третье место). Девушка с юных лет занималась моделингом. В 2008 году одержала победу в двух номинациях тюменского конкурса красоты «Имидж-2008», после чего заключила контракт с московским агентством «Ренессанс». А позже отправилась в Милан для работы на агентство Woman.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Мисс Россия#Конкурс красоты
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