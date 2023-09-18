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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:50

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Девушки в офисе

Три тюменки пробились в финал международного конкурса «Мисс Офис»

18 сентября 2023, 13:50
Фото: Midjourney
Девушки в офисе
Три девушки из Тюмени поборются за главный приз конкурса «Мисс Офис-2023». Голосование открылось с 18 сентября.

Поддержать тюменок их можно на сайте мероприятия до 8 октября. 30 финалисток выберут из 128 девушек. Участницы получат возможность выиграть три миллиона рублей и корону «Мисс Офис». Им предложат контракт в рекламной кампании двух крупных российских брендов.

Фото: конкурс «Мисс Офис»

Участницами конкурса из Тюмени стали: Анастасия Шилохвостова, директор по иппотерапии, ТРООКС; Александра Копанева, маркетолог, инвестиционная компания «ПАСТУХОВ КАПИТАЛИС»; Екатерина Погорельцева, инженер ПТО, ООО «АМИ Констракшн». Участницам от 25 до 27 лет.

По итогам голосования выберут 25 участниц, которые пройдут в финал, ещё 5 девушек выберут по усмотрению оргкомитета. Результаты станут известны 9 октября. Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс Офис-2023», которое состоится 25 ноября в Москве, сообщают организаторы.

Всех, кто пройдёт в финал ждут призы: SPA-программы, путёвки в другие страны, ювелирные украшения, гаджеты, косметические наборы.

Все участницы поддерживают российские благотворительные фонды. При отборе конкурсанток оргкомитет уделял внимание девушкам, которые участвовали в акциях поддерживающих нуждающихся.

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