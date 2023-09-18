Три тюменки пробились в финал международного конкурса «Мисс Офис»

Поддержать тюменок их можно на сайте мероприятия до 8 октября. 30 финалисток выберут из 128 девушек. Участницы получат возможность выиграть три миллиона рублей и корону «Мисс Офис». Им предложат контракт в рекламной кампании двух крупных российских брендов.