На тюменских свадьбах не действует запрет властей на использование беспилотников

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
По данным «Нашего города», несколько минут работы БПЛА «на свадьбе» будет стоить 2 — 2,5 тысячи рублей. Съёмки предлагают выполнить с помощью дрона DJI МАVIС 3. Тюменцы сообщают, что эта услуги пользуется популярностью в октябре. Многие выездные регистрации брака сопровождаются фото и видеосъемкой с помощью БПЛА.
Стоит отметить, что дроны можно применять в Тюменской области при проведении геодезических работ, промышленных задач и обследовании нефтепроводов.
Ранее «Наш город» сообщал, что БПЛА часто используются для контроля за движением по федеральной трассе Тюмень — Омск.