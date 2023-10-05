На тюменских свадьбах не действует запрет властей на использование беспилотников

По данным «Нашего города», несколько минут работы БПЛА «на свадьбе» будет стоить 2 — 2,5 тысячи рублей. Съёмки предлагают выполнить с помощью дрона DJI МАVIС 3. Тюменцы сообщают, что эта услуги пользуется популярностью в октябре. Многие выездные регистрации брака сопровождаются фото и видеосъемкой с помощью БПЛА.