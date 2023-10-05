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Запреты на тюменских свадьбах не работают

На тюменских свадьбах не действует запрет властей на использование беспилотников

5 октября 2023, 12:56
Фото: 1MI
Запреты на тюменских свадьбах не работают
Частники и небольшие компании готовы оказать услуги съёмки видео с беспилотника. В Тюменской области их использование запрещено с 29 сентября.

По данным «Нашего города», несколько минут работы БПЛА «на свадьбе» будет стоить 2 — 2,5 тысячи рублей. Съёмки предлагают выполнить с помощью дрона DJI МАVIС 3. Тюменцы сообщают, что эта услуги пользуется популярностью в октябре. Многие выездные регистрации брака сопровождаются фото и видеосъемкой с помощью БПЛА.

Стоит отметить, что дроны можно применять в Тюменской области при проведении геодезических работ, промышленных задач и обследовании нефтепроводов.

Ранее «Наш город» сообщал, что БПЛА часто используются для контроля за движением по федеральной трассе Тюмень — Омск.

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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы
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