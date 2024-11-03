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3 ноября
Сносит остановки и выбивает окна: последствия штормового ветра в Тюмени
3 ноября, 07:58
2 ноября
Тобольск занесло снегом. Когда ждать снегопада в Тюмени?
2 ноября, 06:46
Сделайте что-нибудь! Тюменцев пугает вид жутко обмелевшей Туры. Видео
2 ноября, 05:42
1 ноября
Видео. «Я должна была это сделать»: тюменскую разлучницу из шоу «Мама в 16» избили на стриме
1 ноября, 09:37
Начало зимы. В Тюмени начался снегопад, который обещает быть мощным
1 ноября, 08:33
На стройку в Тюмени нагрянул ОМОН в поисках мигрантов. Видео
1 ноября, 07:21
31 октября
Штормовой «Мартин»: на Тюмень обрушится североатлантический циклон
31 октября, 08:11
30 октября
Минус 20 нелегалов. Силовики Тюмени вновь провели облавы на мигрантов
Тюменские силовики вновь провели масштабные облавы на нелегальных мигрантов. Искали их прямо в местах скопления — это рестораны, кафе и зоны отдыха.
30 октября, 12:32
Сумасшедшие или святые? Ростовчанки спасли и пристроили около двух тысяч животных
30 октября, 09:08
29 октября
В Тюмени грузовик на пешеходном переходе сбил ребенка. ВИДЕО
29 октября, 09:29
28 октября
Почти официально. Уроженка Тобольска Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»
28 октября, 11:55
Штормить будет два дня: мощная магнитная буря обрушится на Тюмень
28 октября, 07:17
27 октября
Водителей предупредили о плохой видимости на тюменской трассе из-за тумана
27 октября, 10:48
Тюменец на белой Lada Grantа проехал по Цветному бульвару
27 октября, 10:19
«Поселился замечательный сосед». Жители тюменской многоэтажки не могут найти управу на соседа-меломана
27 октября, 05:58
26 октября
Залетел под фуру: в ДТП на тюменской трассе погиб водитель иномарки
26 октября, 11:32
Червишевский тракт парализовала мега-пробка. Что случилось?
26 октября, 10:45
Под Тюменью насмерть сбили пешехода
26 октября, 04:27
25 октября
«Арт-фронт» Максима Ильинова: как творчество и вера в Бога вдохновляют на победу
25 октября, 11:14
Тобольчане — вы красивые! Известный путешественник Конюхов пообещал посетить город
25 октября, 10:10

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