В Тюмени выросли цены на дачи

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
По словам сертифицированного Российской Гильдией Риэлторов аналитик-консультанта рынка недвижимости Светланы Молодкиной, в зимний период существенного падения цен на дачи не ожидается. Стоимость дачной недвижимости может снизиться в пределах 5-10%
По мнению руководителя комитета Российской Гильдии Риэлторов по загородной недвижимости Эдуарда Богданова, пояснил, что сегодня цены на загородную недвижимость достаточно стабильны — дорогие материалы и инфляция не сильно настраивают собственников к снижению. Однако осенью продавцы более лояльны и охотнее идут на торг, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени загородная недвижимость может подорожать в этом году на 10%. Факторами роста цен являются инфляция, увеличение стоимости строительных материалов.