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Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

В Тюмени выросли цены на дачи

В Тюмени выросли цены на дачи

9 октября 2023, 03:56
Фото: Википедия
За год цены увеличились на 300 тысяч рублей. Если еще год назад дачу можно было найти на 600 тысяч рублей, то сегодня самые дешевые стоят в пределах 900 тысяч рублей. Средняя стоимость составляет полтора миллиона.

По словам сертифицированного Российской Гильдией Риэлторов аналитик-консультанта рынка недвижимости Светланы Молодкиной, в зимний период существенного падения цен на дачи не ожидается. Стоимость дачной недвижимости может снизиться в пределах 5-10%

По мнению руководителя комитета Российской Гильдии Риэлторов по загородной недвижимости Эдуарда Богданова, пояснил, что сегодня цены на загородную недвижимость достаточно стабильны — дорогие материалы и инфляция не сильно настраивают собственников к снижению. Однако осенью продавцы более лояльны и охотнее идут на торг, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени загородная недвижимость может подорожать в этом году на 10%. Факторами роста цен являются инфляция, увеличение стоимости строительных материалов.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Рост цен#Новости тюмени#Дачи#Загородная недвижимость
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