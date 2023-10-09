В тюменской деревне во время пожара в частном доме погиб человек

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
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Updated Сегодня, 05:41
На место ЧП было направлены 18 человек и 10 единиц техники, из них от МЧС России 7 человек и 4 единицы техники. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение жилого дома и хозяйственных построек.
К сожалению, во время пожара погибла женщина. Общая площадь территории, охваченной огнем составила 232 квадратных метра.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в понедельник, 2 октября, во время пожара в жилом частном доме по улице Уральской погибли два человека.