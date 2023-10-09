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Updated Сегодня, 05:41

В тюменской деревне во время пожара в частном доме погиб человек

В тюменской деревне во время пожара в частном доме погиб человек

9 октября 2023, 04:04
Фото: МЧС
Трагедия произошла в воскресенье около полуночи в деревне Суклем Упоровского района. Здесь загорелся одноэтажный частный дом.

На место ЧП было направлены 18 человек и 10 единиц техники, из них от МЧС России 7 человек и 4 единицы техники. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение жилого дома и хозяйственных построек.

К сожалению, во время пожара погибла женщина. Общая площадь территории, охваченной огнем составила 232 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в понедельник, 2 октября, во время пожара в жилом частном доме по улице Уральской погибли два человека.

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