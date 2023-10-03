В Тюмени при пожаре в частном доме погибли два человека

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
На ликвидацию огня были направлены 6 единиц техники и 21 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем. Общая площадь пожара составила около 100 квадратный метров. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших.
Причина возникновения огня в настоящее время устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Исетском районе во время пожара в нежилом здании погиб человек. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.