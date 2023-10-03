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В Тюмени при пожаре в частном доме погибли два человека

В Тюмени при пожаре в частном доме погибли два человека

3 октября 2023, 03:15
Фото: МЧС
Два человека погибли в результате пожара в жилом частном доме в Тюмени. Трагедия произошла в понедельник около полуночи на улице Уральской, 56.

На ликвидацию огня были направлены 6 единиц техники и 21 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем. Общая площадь пожара составила около 100 квадратный метров. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших.

Причина возникновения огня в настоящее время устанавливается.

Ранее «Наш Город» писал, что в Исетском районе во время пожара в нежилом здании погиб человек. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

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